El Real Mallorca llevaba más de ocho meses sin perder, ni amistoso ni partido oficial. Como se pueden imaginar, no es algo fácil ni habitual, ni siquiera para los mejores equipos de Europa. Curiosamente, la derrota contra la Peña Deportiva Santa Eulalia suponía que uno de los tres equipos de todo el viejo continente que no habían perdido en Liga, compartía ese honor con Barça y Manchester City, perdiese ese record.

No era normal, pero queríamos que esa situación fuese eterno, pero nada lo es. Los rivales se lo tomaban como un reto, ser el primer equipo que conseguía hacer caer al líder la segunda B grupo III. Lo sabía Vicente Moreno, que además de avisar de ello, tácticamente no ha variado nada. Le ha ido bien hasta hace poco, pero ya son seis partidos que el equipo no gana y da la impresión que los rivales, empiezan a conocer a un Mallorca previsible.

Tampoco era normal lo que se vivía en su vecino, el Atlético Baleares, que ha tenido que esperar cinco meses para ganar en Son Malferit su primer partido. Lo consiguió ayer, pero tampoco creo que haya cambiado mucho el equipo blanquiazul. Sin embargo, la primera derrota del Mallorca, la primera victoria del Atlético Baleares, llegan justo antes del gran derbi palmesano.

Unos llegan con gran moral por ganar un partido, otros llegan con la moral baja por perder su primer partido. Cosas del fútbol, pero lo vivido hasta ahora no era lo normal.