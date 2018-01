El Grupo Barceló descarta lanzar una nueva oferta de compra sobre NH

El consejero delegado para EMEA de Barceló Group, Raúl González, ha descartado hoy lanzar una nueva oferta de compra sobre la cadena NH ni a corto ni a largo plazo y ha apostado por buscar "otras vías de crecimiento".



"Dentro de 400 años... nunca se sabe. Pero en principio no", ha dicho el directivo antes de participar en el IV Foro de Innovación Turística Hotusa Explora, que ha lamentado el rechazo de NH a la oferta de Barceló.



"Creemos que es una pena, que era una operación muy bonita para nosotros, para ellos y para el país, pero si no puede ser, habrá que buscar otras alternativas de crecimiento",



"De momento la situación es de rechazo y no hay operación. Ahí estamos en este momento", ha continuado González, que ha recalcado que en esto "no va a haber ninguna novedad", ya que "el mensaje es muy claro: Hemos hecho una propuesta que entendíamos que tenía sentido y nos han dicho que no".



Para Barceló, el precio ofrecido por la cadena NH "era razonable", aunque este grupo considera "que es insuficiente".



"¿Qué le vamos a hacer? Uno lo intenta, a veces salen las cosas y otras no, una pena", ha reiterado. Al ser preguntado si intentarán adquirir otro grupo, ha dicho que el objetivo del Grupo Barceló es "seguir creciendo" como compañía como han venido haciendo estos años.



"Nosotros este año en principio, con el crecimiento que tenemos, nos pondremos en segundo lugar, les pasaremos a NH en número de habitaciones en España gestionadas", ha apuntado González, que ha recalcado que el objetivo de su compañía es seguir "intentando crecer".

NH defiende que las fusiones se tienen que producir si "encajan" a los accionistas

El consejero delegado de NH Hoteles, Ramón Aragonés, ha dicho hoy que cree que el sector hotelero tiene que ir a concentraciones de compañías, aunque ha advertido que tienen que ser operaciones que "encajen a los accionistas", que son los que ponen su dinero.



Aragonés respondía así durante su participación en una mesa redonda en el Foro de Innovación Turística Hotusa que se celebra una semana después de que NH rechazara una propuesta de fusión que formuló Barceló por considerar que la misma no reconocía el verdadero valor de su compañía.



Ramón Aragonés ha vaticinado que "seguirá habiendo movimientos" de concentración y ha señalado que a NH le halaga que un grupo como Barceló se interesara por su compañía, porque ello demuestra que "las cosas se están haciendo bien" y ha añadido que, como las cosas se están haciendo bien, "seguirá habiendo gente interesada en hablar con nosotros o intentar comprarnos".