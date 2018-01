El Palma Futsal obligado a ganar en su visita a Santiago

El Palma Futsal quiere dar un paso al frente este martes ante el Santiago Futsal, a las 20:45h, después de los últimos cuatro empates consecutivos y recuperar la senda del triunfo con una victoria vital para las aspiraciones de un Palma Futsal que no quiere dejar que sus rivales directos se sigan marchando en la clasificación.

En la clasificación, los baleares son séptimos y se encuentran a sólo dos puntos de los novenos.

El rival, el Santiago Futsal, también llega a la cita con la necesidad de sumar una victoria ante su público porque el conjunto gallego se encuentra en la decimocuarta posición de la competición a tres puntos de la zona de descenso.

Los palmesanos podrán contar con todos sus jugadores excepto Chicho, que sigue con su proceso de recuperación y Ángel Claudino que todavía no podrá debutar con su nuevo equipo a la espera de que llegue el transfer de la Federación Argentina.

El entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo, pide “cabeza fría y corazón caliente” para afrontar un partido importante para el equipo que quiere cortar la dinámica de siete partidos sin ganar. El técnico andaluz no esconde “la necesidad de ganar” de su equipo tanto a nivel clasificatorio como para la confianza de la plantilla pero advierte que el Santiago afronta el choque en la misma situación. “Nos vamos a encontrar dos equipos que necesitamos la victoria como el agua. Para nosotros es muy importante ganar ya, recuperar sensaciones, no alejarnos más de las posiciones de arriba y que no se nos acerquen los de atrás”, manifestaba Vadillo ante los medios de comunicación.

El entrenador, Antonio Vadillo, dice que su equipo ha podido sacar más puntos de los últimos compromisos y que el equipo ha pagado “la ansiedad de cara a portería” que ha evitado que algunos de los últimos empates se hayan convertido en triunfo.