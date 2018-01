Declaran los testigos del crimen

Varios aspectos que no se ven nada claros por parte de la acusación particular hacen que se pidan nuevas pruebas del crimen cometido en Medina del Campo el pasado 27 de diciembre. Entre esas cuestiones están la sangre fría que, asegura el abogado de la acusación, demuestran los padres del detenido cuando, al día siguiente de los hechos, acudieron al banco a extraer dinero de la cuenta de su hijo, también se llevaron el coche que su mujer utilizaba para trabajar y entraron en casa de la pareja llevándose varios objetos. Esto se entiende como encubrimiento por lo que se está planteando el imputar a los padres ya que, además, no ha aparecido todavía el cuchillo que se utilizó realmente como arma y hay contradicciones sobre cuando y como se apagó la luz.

Con respecto a las declaraciones de la mujer del detenido, se entienden como coherentes y además se apunta que está estudiando sumarse a la acusación y formalizar denuncia contra el acusado por malos tratos. En cualquier caso, lo que trasciende ahora mismo es que se pedirán nuevas pruebas esta semana que alargarán las diligencias algo más de lo que se pensaba en un principio.

A los juzgados también ha acudido a declarar el propietario del bar donde se atendió a la víctima en los minutos posteriores a la agresión.