El calendario de Jesús Abandonado

Uno de los objetos que cada año, llegado este mes de enero, recibo con más ilusión a través del correo ordinario es un pequeño calendario que puntualmente me envía la Fundación Jesús Abandonado de Murcia.

A través de este práctico y útil objeto voy viendo pasar los días, las semanas y los meses, hasta llegar, nuevamente, al final del año, y vuelta a empezar. Una manera de ver volar el tiempo, de comprobar que Quevedo, el gran Quevedo, tenía razón cuando decía que el tiempo ni se para ni tropieza, por mucho que nos empeñemos en ponerle trabas e inventar remedios.

Y no puedo evitar que me venga a la mente la gran labor humanitaria de esta institución, de Jesús Abandonado, cuyo lema cumplen a rajatabla: “Más que comer y dormir”.

No es, pues, sólo un lugar de paso, una especie de abrevadero para pobres, sino un auténtico hogar donde los que acuden son acogidos como el hijo pródigo del Evangelio, respetando siempre la dignidad que tienen todos los seres humanos, al margen de su condición social o económica.

Jesús Abandonado, por lo que yo sé, funciona de maravilla, cumpliendo así, con creces, el objetivo por el que se puso en marcha. Y funciona de esta manera porque en ese organigrama, al margen de sus muchos voluntarios, hay una persona verdaderamente especial, entrañable, trabajadora y buena, como es su presidente, Pepe Moreno, al que todos conocemos por su excelente e inolvidable labor al frente de la Fundación Cajamurcia.

Hace algunos años, cierto reportero de guerra, que hoy es un renombrado escritor, me decía, con un tono ciertamente desencantado, que no me fiara de las ONGs, que gran parte del dinero que recaudan no llega a donde tiene que llegar, a cubrir esas necesidades perentorias de personas que en el tercer mundo se mueren de hambre, de enfermedades, que no tienen agua, ni van a la escuela.

Entre ese euro que uno dona y esa persona famélica que espera tu dádiva hay tantos intermediarios que la buena intención se queda en el camino.

Jesús Abandonado es otra cosa, una entidad visible y cercana, por eso me fío, y doy una pequeña parte de mi nómina mensual con todo el gusto del mundo.

Y pienso que, en estos casos, los políticos y, sobre todo, la Iglesia, que no da puntada sin hilo, deberían mantenerse al margen, y dejar que sea la sociedad civil, como ahora se denomina, el mundo laico, el que se encargara de estos asuntos. Ya se sabe que los pobres son los más débiles, los más fáciles de manipular, y hay mucha gente que, para estos asuntos, carece no sólo de escrúpulos, sino también de alma.

Pepe Belmonte