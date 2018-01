La película ‘Donde el bosque se espesa’ llega este viernes a la Filmoteca Regional

Juan Poveda, al frente de la productora murciana Twin Freaks, suma y sigue. Aunque son los trabajos relacionados con el mundo de la publicidad los que ocupan el mayor volumen de trabajo para esta joven productora. Poveda no le hace ascos a otros proyectos relacionados con el mundo del cine, todo lo contrario.

Este viernes, 19 de enero, llega a la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal' (21.00H) el último trabajo en el que Twin Freaks ha querido dejar su buen hacer en el mundo del cine. Se trata de una coproducción dirigida por el cineasta navarro Miguel Ángel Calvo Buttini y que lleva por título 'Donde el bosque se espesa', una fusión de cine y teatro con una de las mejores compañías de teatro del país, Micomicón Teatro.

El largometraje está basado en la obra del mismo título, en la que desde una propuesta formal arriesgada y original, se muestra el proceso creativo del montaje teatral y la propia obra de teatro llevada al cine. Así lo han contado en el programa Hoy por hoy, tanto el coproductor Juan Poveda, como el propio director, Miguel Ángel Calvo.

La película cuenta la historia de Antonia e Isabel que reciben el día de la muerte de su madre una caja cerrada que la difunta había guardado durante años y cuya existencia desconocían. Esta caja contiene una serie de elementos que vienen a cuestionar todo lo que Antonia creía acerca de su familia. Isabel se niega a mirar y no se hace preguntas. Antonia y su hija Ana si que lo hacen, persiguiendo al fantasma de un abuelo y un bisabuelo que no parece ser el que ellas creían. Todo ello para desazón de Zoran, su paciente y atento marido y padre yugoslavo. Y así madre e hija emprenderán un viaje real y físico que se iniciará en Santander y acabará en Banja Luka, allá en la lejana Yugoslavia. La vuelta a España será la victoria de dos mujeres que viene cargadas de malas noticias, de un dolor irreparable y de un conocimiento de las personas que les rodean que hará que su vida ya no vuelva a ser la misma.

El estreno en Murcia contará con la presencia del director, Miguel Ángel Calvo Buttini, que participará al termino de la proyeccción en un coloquio junto a Juan Poveda y el público asistente.