Aprobadas las enmiendas más restrictivas para la agricultura en la ley de medidas urgentes del Mar Menor

La Oposición ha sacado adelante las enmiendas al decreto ley de Medidas Urgentes de Sostenibilidad del Mar Menor, las más contestadas por agricultores, regantes y exportadores, por ser las más restrictivas. Se impedirán nuevos cultivos o ampliar los existentes en las zonas de protección, además de adoptarse barreras vegetales en terrenos de secano, también los más alejados de la laguna, y se reservará el 5% de la superficie agrícola para adoptar medidas anticontaminación. La Comisión de Política Territorial ha aprobado 12 de las 13 enmiendas que faltaban, y cuatro se han aprobado por unanimidad.

Desde el PP se han posicionado en contra de cinco de ellas, ya que dicen, ponen peligro la viabilidad de pequeños agricultores. El diputado Jesús Cano critica que Ciudadanos haya secundando las medidas radicales de PSOE y Podemos, imponiendo las mismas normas para todos los agricultores, "estén a 300 metros o a 36 kms de la laguna"

Para el PP no tiene sentido imponer a los agricultores que establezcan barreras vegetales en cultivos de secano, o donde no hay escorrentías porque no hay pendientes. Y con medidas, como las aprobadas hoy a través de las enmiendas al decreto ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del mar Menor se pone en peligro la subsistencia del pequeño agricultor.

No lo ve así Podemos, que dice que pese a las presiones recibidas y al intento de boicot del PP, sale adelante una ley que va a proteger de verdad al Mar Menor y asegurar la subsistencia de la agricultura del campo de Cartagena. María Giménez.

Ahora, dice Giménez, el gobierno tiene que aplicar esas medidas que se aprobarán el próximo 1 de febrero en pleno.

Desde Cs destacan el consenso en la aprobación de las enmiendas, y han registrado una iniciativa para que el Gobierno regional presente una ley integral del Mar Menor, consensuada con todos los colectivos, "en vez de poner parches que no solucionan los graves problemas de la laguna”

Para el presidente de la ponencia, el socialista Antonio Guillamón, el consenso ha sido la nota predominante. De las 13 enmiendas que hoy se han debatido, cuatro se han aprobado por unanimidad, una se ha retirado, y ocho las han aprobado desde la oposición, y del total de las presentadas al decreto ley, esto es, 43, 25 se han aprobado por unanimidad.

Guillamón destaca que aunque es difícil conciliar los intereses de todas las actividades económicas, han hecho lo que debían hacer, ante la dejadez del PP que ha llevado a la situación actual.

Organizaciones como FECOAM y COAG, que han asistido al debate han anunciado una gran concentración de protesta ante la Asamblea el día de la votación de la ley definitiva, el próximo 1 de febrero, en señal de protesta, ante un texto "que complica aún más la situación de la agricultura regional", señalan.