¿Quieres saber como te afectará el impuesto de sucesiones y donaciones en la Región de Murcia?

¿Qué medidas se han adoptado en la Ley de Presupuestos?

Establece que la bonificación del 99% será para ascendientes, cónyuges y descendientes, por lo tanto no a otros parientes como hermanos o sobrinos, mientras que en la actividad empresarial se amplian los beneficiarios hasta parientes colaterales de cuarto grado, es decir hasta primos hermanos.

¿A quién afecta la bonificación?

En sucesiones, cuando el fallecido tenga su residencia habitual en la región de Murcia y en donaciones, si se trata de un bien inmueble, cuando éste esté ubicado en la región de Murcia y en cuanto al resto de bienes y derechos cuando el “Donatario” (el que recibe la donación) tenga residencia habitual en la Región de Murcia.

En en caso de que, en sucesiones, el fallecido tenga su residencia habitual en Murcia, los hijos serán bonificados también aunque vivan en otras comunidades autónomas.

En cuanto a las donaciones, si el que dona, por ejemplo el padre, reside en otra Comunidad Autónoma, sólo serán binificados los hijos que vivan en la región de Murcia, pero no los que residan en otras comunidades autónomas.

¿Cuanto nos podemos ahorrar?

Tres ejemplos:

Si se heredan 475.000 euros, el año pasado se pagaban 39.916 euros, este año serán mil euros.

Si se heredan 180.000 euros, el año pasado se pagaban 9.600 euros, este serán 240 euros.

Si se heredan 50.000 euros, el año pasado se pagaban 1.233 eruos, este año se pagarán 31 euros.

Qué obligaciones formales y plazos tiene este impuesto?

Es obligatorio presentar la Declaración, ya que es un impuesto estatal cedido a la Comunidad Autónoma. En sucesiones el plazo es de seis meses desde el fallecimiento con posibilidad de prorroga de otros seis meses y en donaciones, el plazo es de 30 días hábiles desde la firma de la escritura pública.

¿Cómo se presenta?

Hay que rellenar el modelo 650-sucesiones y 651-donaciones.

En el caso de las sucesiones hay que presentar un certificado de defunción, una compia autorizada del testamento, títulos de bienes inmuebles, certificados de cuentas bancarias, contratos de seguros de vida, documentación de vehículos y justificación de cargas, gravámenes, deudas y gastos.

La documentación para las donaciones, si se trata de Bienes Inmuebles hay que presentar el título de adquisición y referencia catastral y si son vehículos, el permiso de circulación y ficha técnica

¿Qué consecuencias tiene si no se presenta?

Los bancos no autorizarán la retirada de fondos a los herederos, los registros, propiedad, mercantil o pripiedad industrial, no autorizan el cambio de titularidad o no se podrán cobrar los seguros de vida.

¿Qué cifras arroja este impuesto?

En 2016 se recaudaron 70 millones de euros y el cálculo del gobierno para 2018 con la bajada es de 25 millones d euros.

En cuanto a las renuncias a las herencias, en 2014 se produjeron 768 y en 2016, el último dato que se tiene, hubo 1.080 personas que renunciaron a sus herencias. Con la bonificación se espera rebajar mucho esas renuncias