El Alcalde de Valladolid, Óscar Puente, anunció que las fiestas patronales de su ciudad se adelantan al 31 de agosto y se volvió a organizar el revuelo en Palencia. No es la primera vez que ocurre. Los vallisoletanos adelantan sus fiestas patronales e invaden el calendario palentino. Tenemos cierto complejo de inferioridad con respecto a la capital del Pisuerga que no nos beneficia. De hecho, en las redes se producían campañas de las que se desprendía cierta inquina hacia nuestros vecinos.

Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el concejal de Fiestas de Palencia, Sergio Lozano. Valladolid puede hacer lo que quiera, que nosotros debemos actuar sin complejos. En ningún caso debemos estar mediatizados. Nuestras fiestas abarcarán dos fines de semana; los del 25 y 26 de agosto y el 1 y 2 de septiembre. Lo demás son polémicas baldías, que no aportan nada nuevo a un debate que ya hemos vivido. Solemos mirar con recelo a nuestros vecinos de Valladolid y no sé si pasará lo mismo en sentido contrario. Ese es nuestro error. Que estamos más a lo que nos separa que a lo que nos une. Y no sólo nos pasa con Valladolid.

Me duele la incapacidad manifiesta de sentir Castilla y León como comunidad que debe vertebrar los intereses de sus nueve provincias, con independencia de intereses individuales que también deben existir. Cuando viajo, veo con envidia cómo quienes proceden de otras comunidades dicen ser extremeños, catalanes, gallegos o andaluces. Los de Castilla y León no. Nunca enarbolaremos nuestra identidad autonómica. Siempre enfatizamos que somos de Palencia, Burgos, Soria, Ávila… en fin, que ese es otro debate. Volviendo a las fiestas, debemos dejarnos de provincianismos mal entendidos y de lamentos.

Valladolid que haga lo que cree que tiene que hacer; que nosotros haremos lo mismo. Es más, invitamos a los vallisoletanos a que se acerquen a Palencia en nuestras fiestas patronales. La programación musical no tiene porqué resentirse. En este país hay suficientes artistas de enorme popularidad y tirón, como para que ambas capitales tengan una programación atractiva. Otro cantar es el Recinto Ferial que hace tiempo que languidece. Para los feriantes es mucho más rentable Valladolid y eso tiene difícil arreglo. En definitiva, cada uno a celebrar sus fiestas en buena armonía, y los ciudadanos, palentinos y vallisoletanos, a disfrutarlas.

Sólo una cuestión en la que me gustaría insistir: a ambas ciudades, a ambas provincias, nos iría mejor si estuviéramos a lo que nos une más que a lo que nos separa; filosofía trasladable al resto de provincias de Castilla y León.