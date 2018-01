Recoger 5.640 firmas para pedir que el Cristo del Otero aparezca en las monedas de dos euros es un resultado considerablemente bueno. Desde luego que no voy a juzgar tal iniciativa puesta en marcha por un particular, pero no ha dejado de sorprenderme ese cúmulo de adhesiones que, sin embargo, tan costoso –por no decir soñado- resulta para otro tipo de convocatorias.

Porque, por ejemplo, qué impactante y eficaz sería que cada vez que se realice un llamamiento para rechazar los actos de violencia machista se superase el escaso centenar de mujeres y hombres que acuden a la Plaza Mayor para ponerlo de manifiesto; o que a las concentraciones en defensa de la sanidad pública asistiera gente en número más allá de algunos de los profesionales del sector o de afectados directamente en ese momento; o por qué no solidarizarse de manera activa por los derechos de prestación por desempleo en el despido de las 600 personas del cuarto turno de Renault cuando la factoría decidió prescindir de ellas…

Las recogidas de firmas son muy loables en la mayoría de los casos, pero tengo la sensación de que cuando vamos a firmar establecemos categorías diferentes en base al fin de cada iniciativa. Mostramos condescendencia con aquellas propuestas más livianas, y nos mostramos timoratos ante otras que exigen implicarnos más allá de una simple rúbrica, esas que requieren de la constancia de un compromiso y de actuaciones para influir en decisiones de los poderes públicos y ganar causas. Muchas personas cuando nos planteamos adherirnos a una finalidad de ese calibre no somos del todo sinceras y quizás no estemos dispuestas a asumir riesgos o ni tan siquiera invertir parte de nuestro tiempo. Por eso pienso que es preferible tener 1.000 firmas de personas comprometidas que 50.000 firmas anónimas.

Sin embargo, a través de recogida de firmas sí han cambiado cosas: se ha conseguido endurecer la Ley de Espectáculos después de la tragedia del Madrid-Arena, impedir desahucios, mantener tratamientos médicos para personas en situación vulnerable, indultos, e incluso frenar recortes en las dotaciones de las Becas Erasmus, por recordar algunos casos.

Aunque creo yo que los poderes públicos parecen no inmutarse demasiado cuando son receptores de estos refrendos.Incluso pensarán que es una práctica un tanto viejuna ninguneando así auténticas y justificadas demandas sociales. Por eso, habrá que seguir estimulando el eterno espíritu de las movilizaciones a pie de calle, porque tienen la capacidad de involucrar y motivar sobre lo concerniente a cómo elevar los niveles de concienciación en la conquista de objetivos legítimos pendientes aún para muchísima gente.