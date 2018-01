Una avería en el telesilla de La Covatilla causa malestar entre los usuarios

La estación de esquí Sierra de Béjar La Covatilla ha reiniciado la temporada de esquí en los últimos días después de las intensas nevadas que cayeron sobre la instalación deportiva de la comarca bejarana.

Pese a contar con numerosas pistas abiertas, este domingo fue el telesilla de la estación el protagonista. Según ha podido saber la Cadena SER de Salamanca, una avería en el remonte más importante de La Covatilla (varios de ellos sufrieron la incidencia directamente, pues estaban montados en el propio telesilla), provocó que las pistas de las cotas más altas de la estación no pudieran usarse de manera normal durante varias horas.

Algunos de los usuarios afectados, con los que ha podido hablar esta redacción, aseguran que la avería se prolongó 'hasta las dos y media de la tarde', lo que provocó que muchos de ellos optaran por abandonar la instalación ante la imposibilidad de disfrutar de las pistas abiertas, al margen de las de debutantes.

Varios de ellos, tal y como han detallado a la SER, se dirigieron a las taquillas de La Covatilla para presentar reclamaciones ante la situación originada. Algunos de los usuarios reclamaron, en ese momento, la devolución del importe de su forfait de día (treinta euros), algo que no se produjo.

Asimismo, el disgusto de los usuarios se vio acrecentado por la imposibilidad de acceder a primera hora de la mañana, las 9h30, a las instalaciones, debido al corte parcial de la carretera de acceso por las inclemencias meteorológicas. Esa vía, no obstante, no es competencia de la estación, aunque los usuarios de La Covatilla lamentan que en el parte de nieve dominical no reflejara ese cierre.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el máximo responsable de la instalación municipal, el alcalde de la ciudad de Béjar, Alejo Riñones. El regidor confirma lo expuesto por esta redacción, y habla de un fallo 'puntual' del telesilla, de una hora y media aproximadamente, lo que no repercutió, según Riñones, a la hora de usar las instalaciones. En lo que se refiere a las reclamaciones presentadas por los usuarios, el alcalde asegura que 'no tiene constancia de cuántas puede haber', pero que si llegan, 'se atenderán siguiendo la ordenanza municipal correspondiente'.

Aunque no están seguros desde la estación de esquí, consideran que el fallo mecánico podría deberse al frío intenso de las instalaciones. En esta línea, la Cadena SER ha podido saber que algunos de los operarios de la instalación deportiva aludieron en el momento del incidente a un 'fallo en los frenos' del telesilla de La Covatilla.