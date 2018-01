Lo noqueó, no lo remató y...

La mala racha del Barça en Anoeta desde el último ascenso de la Real Sociedad a Primera ya es historia. Llegó hasta este domingo. Aunque bien se podía haber alargado, si el equipo txuri-urdin le llega a dar continuidad tras el descanso a la espectacular primera parte que completó. La Real dejó totalmente noqueado al Barça, pero no lo remató, lo dejó vivo... y eso contra Messi y compañía sólo puede tener un desenlace: la derrota. El Barça remontó tras el descanso y pasó por encima de de una Real que se quedó fría, sin ideas, sin capacidad de reacción. Resultado: 2-4. Y final de una primera vuelta que deja a los realistas a cuatro puntos de los puestos europeos. Situación, cuando menos, complicada. Ni mucho menos, la deseada, ni la prevista, a principios de temporada.

Lo cierto es que el Barça no entró mal al partido, pero la Real no se arrugó, y a través de la posesión, logró adueñarse del encuentro, para empezar a crear ocasiones claras. Así llegó el 1-0 de Willian José tras un pase maravilloso de Alvaro Odrizola. Así llegó el segundo gol del brasileño, pero no valió, porque la jugada estaba invalidada préviamente por inexistente falta sobre Rakitic. Y así llegó el 2-0 de Juanmi Jiménez, tras una asistencia magistral de Canales. En ese momento, a nadie se le pasaba por la cabeza que la Real pudiera perder ese partido. El Barça estaba fuera, desaparecido, a merced de los donostiarras, que sólo les faltaba remtatar la faena. Rematarla más que nada porque enfrente tienes al super Barça, y no te puedes fíar. Un ejemplo, el gol de Paulinhó, en uno de los pocos desajustes de la Real en el primer tiempo. Ese 2-1 era totalmente injusto, pero hizo mucho daño a la Real.

Lo que no sabían los realistas era cuánto daño le podía hacer hasta que comenzó la segunda parte. El Barça aprovechó su paso por vestuarios para reaccionar, y pasar por encima de una Real que acusaba todo el esfuerzo realizado hasta entonces y que se parecía poco al impresionante equipo de la primera mitad. Luis Suárez tiró del carro para marcar dos goles, y Messi cerró la remontada con un golazo de falta. Y la Real desfallecida, desencajada, sobrepasada. No entendía cómo se le escapaba un partido así contra el Barça, después de su primorosa primera parte. Pero una vez más su falta de regularidad le penalizaba, aunque esta vez con el atenuante de que enfrente estaba el Barça. Y si le dejas media vida, te mata. Así lo hizo. Y deja a la Real en situación complicada cuando termina la primera vuelta, con 23 puntos, a seis de los puestos europeos.