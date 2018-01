La ciudad deportiva del Eibar puede florecer en primavera

Fiel a sus buenas costumbres, el Eibar ha vuelto a reunir a sus figuras más relevantes con los medios de comunicación para repasar los temas más importantes de la actualidad del equipo armero. En un desayuno informativo en el palco de Ipurua, Amaia Gorostiza (presidenta), Patricia Rodríguez (Directora general) y Mikel Larrañaga (portavoz de la Fundación SD Eibar) han hecho balance de lo que el Eibar ha hecho en lo que va de temporada. Se ha hecho balance de la primera vuelta, y se ha ofrecido un dato más sobre la futura y necesaria ciudad deportiva. En primavera puede florecer por fin, porque para entonces está previsto que se convoque la junta extraordinaria en la que los accionistas votarán por la ubicación y el proyecto que vean más viable.

-Balance primera vuelta. "Hemos terminado la primera vuelta en séptima posición algo que es muy bueno. Aunque hay que centrarse mucho en la segunda. En las ultimas ocho jornadas Hemos demostrado lo que somos los armeros, luchadores hasta la muerte. Empezamos flojos la temporada, con bastante desestabilidad dentro del equipo con muchas lesiones que nos hicieron daño pero hemos demostrado que estamos todos muy unidos al ni haber perdido la calma en ningún momento. Y nuestro objetivo sigue siendo la permanencia, y a partir de ahí podremos dejar volar nuestra imaginación".

-Fichajes. "Hemos hecho dos incorporaciones, Orellana que lleva todo diciembre entrenando con el equipo, y Pape Diop es el segundo fichajes llevamos trabajando mucho tiempo en esos fichajes".

-Salidas. "Respecto a las salidas de Gálvez y Rivera son jugadores con recorrido y necesitaban minutos para seguir creciendo".

-No descarta más fichajes en enero. "Mas entradas no hay previsión no es prioritario, pero no estamos cerrado a nada".

-Situación económica. "En la junta general de accionistas se aprobó el mayor presupuesto de la historia del club, 45 millones, y esperamos seguir dando resultados así aunque no será fácil. La idea del déficit 0 la seguimos manteniendo, no queremos gastar más de lo que tenemos. Queremos tener los cimientos bien consolidados para que cuando lleguen las malas rachas nos ayuden a no caer, sino a mantenernos".

-Futura ciudad deportiva. "En Primavera convocamos una junta extraordinaria para hablar de la ciudad deportiva porque somos los primeros interesados en que se haga en eibar, aunque nos tendremos que someter un poco a las soluciones y al coste y a la sostenibilidad, debe ser algo que sea viable aunque no estemos en Primera. A la junta se van a llevar las opciones cuantificadas y cualificadas, con recomendaciones, pero serán los accionistas los que tomen la decisión final"..

-Más obras en Ipurua. "Vamos a renovar la última tribuna este, la del anexo, para pasar de 7.200 espectadores a casi 9.000. Queremos empezar al final de la presente temporada pero por permisos igual se retrasa. Se hará una tienda, locales, museo... estamos a expensas del propio ayuntamiento para la firma y ejecución de estos locales".

-Internacionalización. "Queremos aprovechar nuestra presencia en Primera para aumentar nuestra presencia en otros países, en el extranjero. Por ejemplo, en Japón no estamos introduciendo de forma muy potente. La Liga nos pone como ejemplo porque que uno de los más modestos de La Liga sea un referente es un orgullo".

-Ipurua no se llena. "Ipurua no se llena habitualmente y hemos notado que ha bajado el interés, igual el cuarto año en Primera ha hecho que se pierda la ilusión, pero no podemos perderla, y si los abonados no vienen, les pedimos que liberen el asiento que se puede hacer hasta una hora antes del partido, y se lleva un dinero si su asiento se vende. Se han tomado iniciativas como no aumentar el precio del abono. Hablamos de un campo para 7.000 personas con 6.000 abonados así que no salen muchas entradas a la venta. Y no hablamos del ticketing no es relevante para nuestro presupuesto, sino la visión del campo lleno y la animación en los partidos".

-Fundación. "Queremos que el Eibar no sea solo un equipo de fútbol, que haga muchas cosas a nivel social y devolver todo lo que la sociedad nos da en cada momento. Queremos fomentar el emprendizaje, la innovación, ese germen que existe en la comarca y que parece dormido, y trabajamos en la transformación digital en cuanto a modernización del estadio. Hablamos de visión a futuro".

-Nueva organización. "Gemma Baqué, la directora de marketing, nos ha dejado, y eso nos ha hecho realizar ciertos cambios y Unai Artetxe va a ser quien lidere el departamento de comunicación. Las Cuatro personas que había en marketing van a depende directamente de Patrícia Rodriguez. No había nadie que liderase el apartado de comunicación, Iñaki Duque va a seguir siendo el jefe de prensa. Y Arrate Fernández se va a encargar sólo del apartado de protocolo y el trato con las Peñas".

el presupuesto de la fundación sd eibar ya es de 1,3 millones Mikel Larrañaga ha repasado después los aspectos de la Fundación SD Eibar. -Qué es la fundacion. "La gente tiende a asociar la fundación como una ONG que manda ropa caducada a diferentes países con problemas. Y ahora con el nuevo consejo se le dio un impulso. Somos el único club que tiene la universidad en casa y estamos comprometidos con la cultura. De cara al futuro queremos impulsar proyectos de innovación y de emprendizaje". -Qué quiere ser la fundación. "Queremos crear el archivo del club y recuperar la memoria histórica. Queremos ser la conciencia social del club. El ayuntamiento ha aprobado la cifra de 100.000 euros para los clubes de la ciudad, y el club doblará esa cantidad. Tenemos un presupuesto aprobado de 1,3 millones de euros". -Innovador. "Se ha creado una nueva línea ambiental en el club para celebrar diferentes eventos relacionados con el club".