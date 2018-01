Continúa la batalla dialéctica entre José Luis Aceves y el Presidente de la Diputación por ver quién desempeña mejor y más trasparente su función pública. Si la semana pasada el presidente Vázquez pedía a los dirigentes socialistas que publicasen sus agendas ante las críticas recibidas por no desempeñar sus funciones al frente de la entidad provincial y dedicarse más a su partido en la comunidad.

Hoy Aceves le acusado de “tener la piel muy fina” ante las críticas y tras afirmar que él no está liberado y que los socialistas llevan tiempo publicando su agenda solicita a todos los cargos populares que también den a conocer sus agendas de trabajo “acepto el reto de publicar mi agenda, no tengo ningún problema. Yo no soy una persona liberada, tengo mi trabajo pero si el presidente de la Diputación quiere conocer mi jornada laboral que me lo diga no tengo ningún problema. SÍ también necesita que publique cuando estoy en el ordenador escribiendo una nota de prensa o una proposición no de ley, no hay problema. A mí no me hacen el trabajo, no tengo chofer, ni secretario ni personal técnico para que me hagan las cosas. Como he visto que parece que el presidente tiene licencia para matar, puede decir lo que sea y cuando alguien le critica mínimamente da el ventilador para todo el mundo pues aplíquese el ventilador”. La guerra de las agendas, como las mejores series televisivas, continuará.

Por otro lado el secretario provincial socialista ha enumerado los principales temas de la provincia en los que van a trabajar en este año recién comenzado. El problema del agua, la defensa de las pensiones y los servicios públicos, el drama de la despoblación la industrialización de la provincia.

El procurador socialista va a promover un gran pacto social para la industrialización de la provincia y solicita a la Junta un Plan Industrial Especifico que se centre en cuatro ejes básicos. Medidas para potenciar el entorno de la autovía de Pinares, el eje El Espinar-Villacastín, el entorno de la Nacional 1 además del Alfoz de la ciudad y la localidad de Valverde y la zona de Santa María de Nieva- Nava de la Asunción.

Sobre la despoblación el 27 de enero van a celebrar una jornada de estudio sobre este problema en el nordeste de Segovia y realizar propuestas y alternativas ante la inacción del PP por el que cada día la provincia pierda cuatro habitantes. En cuanto a la industrialización solicitan a la Junta un programa territorial especifico.

En cuanto al agua Aceves ha puesto el foco en la necesidad de acometer un debate y medidas concretas para solucionar este problema tanto por la cantidad como la calidad del agua que reciben los ciudadanos.