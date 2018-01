Con Rubén sigue la fiesta

Rubén Castro remató la faena en la semana fantástica. El estado de felicidad de los béticos no lo podía truncar el Leganés y, mucho menos, con Rubén en la convocatoria. El guión parecía escrito. Con empate a dos, por los errores defensivos del Betis, Amrabat cometió un claro penalti para que llegase el momento esperado. Rubén Castro hizo lo que mejor sabe, para que su equipo apunte a Europa en una semana para recordar.

El equipo de Setién comenzó con la fuerza que le dio la victoria frente al Sevilla, el ánimo de su público y las posibilidades clasificatorias. A la clase de Fabián y el fútbol de Joaquín se unió la movilidad de Sergio León y Tello para establecer un marcador que, bien administrado, debía ser definitivo. Tello hizo el primero y Joaquín -asistencia de Adán-, el segundo.

Sin embargo, la debilidad defensiva del Betis concedió lo habitual. Antes, salvó Adán un mano a mano con Brasanac, acortó diferencias Gumbau y, en la segunda parte, con el Betis fuera de partido -especialmente en el centro del campo- empató Eraso. La alegría y el júbilo de los últimos días no puede esconder el problema defensivo, que puede lastrar al Betis si quiere mirar hacia arriba.

Pero no era el día para el Leganés. El guión soñado se cumplió y Rubén volvió a marcar como verdiblanco. No podía ser de otra forma. La noche de Reyes el Betis elevó el listón para pelear por Europa y, frente al Leganés, confirmó que el objetivo no es una locura.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis (3): Adán, Durmisi, Jordi Amat, Javi García, Francis (Tosca, minuto 90), Fabián, Guardado, Boudebouz (Camarasa, minuto 65), Joaquín, Tello y Sergio León (Rubén Castro, minuto 74).

CD Leganés (2): Cuéllar, Bustinza, Raúl García, Mauro Dos Santos (Mantovani, minuto 24), Zaldua, Brasanac (Gabriel, minuto 61), Eraso, Gumbau, Omar Ramos (Beauvue, minuto 85), Amrabat y Guerrero.

Goles: 1-0, minuto 20: Tello. 2-0, minuto 39: Joaquín. 2-1, minuto 44: Gumbau. 2-2, minuto 71: Eraso. 3-2, minuto 83: Rubén Castro, de penalti.

Árbitro: Iglesias Villanueva, gallego. Amarillas para Boudebouz, Eraso, Cuéllar, Gumbau y Durmisi.