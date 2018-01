Forats buits

Si jo dic "escocell" vostés és molt possible que sàpiguen de què estem parlant. Però jo ho explique, i ho faig llegint la definició exacta "d'"escocell": "Clot que es fa entorn de les soques dels arbres de les vies públiques perquè retinguen l'aigua de les regades". Tot bé, llevant al cas de València que moltes... però que molts escocells estan buits. Tenen terra, retenen l'aigua (quan plou) però no tenen arbres. Tenen, alguns, "plantetes" d'eixes que ningú planta. Merdes de gos, i com és terra i com que no és la vorera molts marrans deixen allí la merda però i s'estalvien la bosseta, paperets, puntetes de cigarro... Per què? Vull saber per què hi ha en València tants forats buits. Tot i que no tinc cap esperança. Conec una escola pública construïda ja fa alguns anys que té en la porta uns quants escocells. Quan l'escola fou inaugurada digueren als pares que els xiquets plantarien els arbres que encara falten. Eixos xiquets, són ja, molts, universitaris.