El Ayuntamiento de Valencia ya regula el régimen de los concejales no adscritos

El Ayuntamiento de Valencia regula desde hoy el régimen de los concejales no adscritos a ningún grupo municipal. Es una de las novedades que recoge el nuevo reglamento orgánico del pleno aprobado provisionalmente en la comisión de hacienda.

Según el reglamento los concejales no adscritos no recibirán la cuantía económica que sí reciben los grupos municipales. Además, la duración de sus intervenciones en el pleno quedarán reguladas por el alcalde, pero nunca durarán lo mismo que las de un grupo político. Podrán participar en las comisiones siempre y cuando no se altere la proporcionalidad de las mismas. Otra de las novedades, que quedan regulados también los debates sobre el estado de la ciudad. Establece la obligación de celebrarse cada tercer trimestre del año, salvo año electoral. Y junto a esto se regulan las comisiones de investigaciones y otras de carácter no permanente, además de la posibilidad de participación de colectivos ciudadanos en el pleno. Cambios que responden a la voluntad del gobierno local de avanzar en una mejora de la representación y de la participación ciudadana, como explica el alcalde Joan Ribó:

Los cambios no convencen a la oposición

Ciudadanos quiere que Joan Ribó se someta a sesiones de control. El portavoz Fernando Giner asegura que así lo prometió Compromís en su programa electoral:

Pero en el gobierno local recuerdan que, después de décadas con “alcaldías ausentes” del debate en los Plenos, por primera vez el alcalde baja de la presidencia a la bancada en cada Pleno para responder a lo que se le plantea desde la oposición, y para intervenir en los debates. Algo inédito hasta ahora, dicen. "El alcalde responde y además debate con la oposición".

El PP también ha presentado alegaciones

Los populares no quieren que se limite el número de preguntas ni tampoco que se recorte a 2 minutos el tiempo de la pregunta oral en el pleno, que es otro de los cambios. Sobre el debate sobre el estado de la ciudad, el PP no quiere que el alcalde se reserve la última intervención. También critican que el grupo político de mayor representación cuente, en el debate, con el mismo tiempo que el resto. Y sobre la convocatoria de plenos extraordinarios el PP no quiere que el Alcalde vete la convocatoria de un pleno de estas características.

En el gobierno local aseguran que se pone límite a las preguntas por seguridad jurídica, porque un pleno debe tener un comienzo y un final, para evitar plenos que duren días. Sobre el debate sobre el estado de la ciudad recuerdan que ahora hay un alcalde que interviene, no como antes y consideran razonable que el alcalde recoja en una última intervención las interpelaciones que se le hacen durante el debate. Y sobre la convocatoria de plenos extraordinarios, afirman que el veto del alcalde se ajusta a la legalidad.