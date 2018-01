“Pagar por subir la maleta a la cabina es ilegal”

La compañia Ryanair ha comenzado a aplicar las nuevas limitaciones por las que los pasajeros deberán abonar 5 euros para tener acceso al embarque prioritario y poder subir dos bultos a la cabina del avión. El típico bolso, más una maleta pequeña.

El resto sólo podrán subir un pequeño bulto como bolso o riñonera pero no la maleta de cabina. La maleta de cabina, por la que no se seguirá pagando, se quedará a pie de avión, y luego será guardada por el personal del aeropuerto en la bodega del avión , pero no se podrá llevar como hasta ahora en cabina, si no se paga.

Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada explica en La Ventana que está medida es ilegal

Escucha la entrevista en Ventana