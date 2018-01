El "Blue Monday" no llegó a Vigo

El particular estudio afirma que hoy es el día más triste de año. El tercer lunes de enero, es el resultado de una fórmula matemática en la que las variables a tener en cuenta son el clima, las deudas que dejaron las fiestas, el dinero que se cobrará a final de mes, el tiempo transcurrido desde navidades y los malos hábitos que estamos por dejar.

Variables que los vigueses no tienen en cuenta porque a la hora de preguntarles por este Blue Monday nos han dicho todo lo opuesto.

Y para un día triste, los vigueses nos han contado varios secretos para hacer un día más feliz, incluyendo hacer una cuenta atrás para el siguiente fin de semana o conseguir un empleo para no tener que pensar en lo triste que es el lunes.

En definitiva, para los vigueses, no es un día el que determina si se es feliz o no, depende de cómo se mire y de otras variables más personales que no incluyen el clima o los malos hábitos.