Prisión para el gerente del balneario de Almeida

Un juicio muy mediático, seguido con gran expectación y con estupefacción porque el finalmente condenado es un empresario bien conocido en Zamora y en la comarca de Sayago. Antonio Acha, el gerente del balneario de Almeida, acaba de ser condenado a 8 años de prisión por los abusos sexuales a dos mujeres que contrataron un masaje llamado de la “diosa”, que vinieron desde Canarias y que desde luego no imaginaban el tremendo trago que les esperaba en la camilla.

La sentencia considera probado que las dos víctimas acudieron desde Canarias hasta el Balneario de Almeida a un curso de Rebirthing (o renacimiento) dentro de la escuela de verano del balneario. Que el gerente del establecimiento, ahora condenado, no les dio ninguna información sobre el contenido del masaje (ni antes de comenzar ni durante), y que de la información del catálogo no se podía inferir que el llamado “Masaje de la diosa” implicara que el masajista pudiera o tuviera que realizar masajes en los órganos genitales de las personas que contrataban el masaje, y mucho menos que “conllevara la introducción de los dedos o el pene del masajista en la vagina de las clientas”, pues no venía definido como masaje sexual. Que las víctimas trataron de oponer resistencia pero que no lo consiguieron. Las dos mujeres mantuvieron firme y sin fisuras su relato. La sentencia rebaja sensiblemente las penas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones y condena al acusado a 4 años de prisión por cada delito de abusos sexuales. Deberá indemnizar con 3.000€ a cada una de sus víctimas y no podrá acercarse a ellas durante 6 años, ni ejercer la profesión de masajista. Contra la sentencia cabe recurso ante el Supremo.