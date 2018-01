Alfonso Peña: "Un informe puede ser estupendo, pero si no es inmediato, no tiene valor"

La lucha contra el fraude y la corrupción son los objetivos de la Cámara de Cuentas de Aragón, un organismo de control que desde el pasado viernes cuenta con un nuevo presidente. Alfonso Peña ha pasado por los micrófonos de La Rebotica, en Radio Zaragoza

Alfonso Peña tiene claras las prioridades y los objetivos para los próximos seis años. Se plantea acortar los plazos en la elaboración de informes ya que considera que " una auditoria solo es útil si es inmediata a los hechos que fiscaliza, si no pierde mucho valor". Valga como ejemplo que uno de los últimos documentos que ha elaborado analiza las cuentas de 2015 de la Diputación Provincial de Zaragoza. Para conseguir mayor eficacia será necesario aumentar la actual plantilla del organismo, intragrada en estos momentos por 30 personas. Los presupuestos de 2018 permitirán la contratación de dos nuevos auditores.

Peña, además, pretende renovar el lenguaje. "Hay que hacer un esfuerzo para convertir un buen trabajo técnico en algo digerible para los diputados y para los ciudadanos interesados y por lo tanto hay que elaborar documentos que no sean tan extensos y no contengan tantos tecnicismos". No descarta tampoco abrir un canal de comunicación a través de Twitter.

Otra de las obsesiones del nuevo presidente de la Cámara de Cuentas es que los informes que elabora el órgano de control tengan un "impacto real" para que mejore la gestión de las instituciones.