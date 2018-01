Punto de inflexión en la temporada

En el fútbol no hay mejor medicina que ganar, sobre eso se sustenta cualquier objetivo y se amplían las miras de cualquier equipo. En el caso del Real Zaragoza lo necesitaba como agua de mayo, no ganaba desde el pasado 3 de diciembre y en La Romareda no lo hacía desde el 11 de noviembre.

Los tres puntos sumados ante el Tenerife deben significar un punto de inflexión porque el equipo de Natxo González recuperó sensaciones, pudo ganar con más holgura, y ha sumado a la causa a varios futbolistas. Buena parte del resurgimiento está en las botas de varios canteranos como es el caso de Lasure, Raúl Guti y Jorge Pombo, que además marcó el gol que significó el triunfo.

El Real Zaragoza deberá confirmar todo esto el próximo viernes ante el Granada, donde, en principio, se presentará sin Borja Iglesias por sanción, aunque el club va a enviar alegaciones al acta de Cuadra Fernánfez por la amarilla que vio el delantero gallego el pasado sábado.

Partido internacional

El equipo guarda hoy descanso y volverrá este martes a la actividad con doble sesión de entrenamientos. A las 11,00 horas jugará un amistoso, a puerta cerrada en La Romareda, ante el Henan Jianye, equipo de la Superliga china. Natxo González retomará el trabajo a las 17,00 horas en la Ciudad Deportiva.