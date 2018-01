Sí a los 753 millones en Zaragoza

Zaragoza ya tiene presupuestos para 2018. Zaragoza en Común, PSOE y Chunta Aragonesista han votado juntos las cuentas, a pesar de que la herida abierta por la enmienda socialista para subvencionar con 800.000 euros al Real Zaragoza sigue sangrando.

En boca cerrada no entran moscas Fernando Rivarés sólo utilizaba cinco de los diez minutos que tenía para su exposición inicial, no intervenía en su primer turno de palabra y dedicaba el segundo casi exclusivamente a responder al Partido Popular. Desde luego, era más que evidente para los asiduos al pleno que el teniente de alcalde de Economía y Cultura del Ayuntamiento no quería pisar ningún charco que pudiera salpicar conflictos a la votación más importante del año: la de aprobación inicial de los presupuestos. Eso sí, Rivarés se ha desquitado al responder a las críticas del Partido Popular, que ha vuelto a hablar de los "líos de la izquierda" y a dudar sobre si las cuentas realmente se ejecutarán. Rivarés ha dicho, literalmente, que la intervención del popular Jorge Azcón se podía resumir así: "Aguana apeich agromenauer".

El teniente de alcalde de Economía, Fernando Rivarés, no ha dicho ni una palabra sobre ese dinero, a pesar de que tanto el PSOE como Chunta han cargado contra él, sobre todo, por romper su acuerdo de no criticar en público esa subvención; presionado, según parece, por otros miembros del gobierno.

El portavoz socialista de Economía, Javier Trívez, reconocía que al PSOE "no le gustó absolutamente nada" la enmienda in voce de Zaragoza en Común contra la subvención al Real Zaragoza en el último momento de la comisión de Economía del lunes 8, por romper el acuerdo de no debatir en público sobre este desencuentro entre ZeC y el PSOE. Según Trívez, esa enmienda demuestra que "en esta batalla, el señor (Pablo) Híjar y el señor (Alberto) Cubero han vencido al señor (Fernando) Rivarés".

También Chunta Aragonesista ha lamentado que Rivarés rompiese su pacto de silencio con los socialistas. Carmelo Asensio, su portavoz, señalaba que "Zaragoza en Común tiene la habilidad de complicar los procedimientos" y advertía al teniente de alcalde de que ha salido "tocado" de esta negociación.

El aludido, Fernando Rivarés, respondía casi, casi con poesía. "En Zaragoza en Común hay cientos de almas", decía, "tantas como votantes o miembros activos. Eso nos hace fuertes, diversos y ricos".