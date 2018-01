Por un futuro sin desperdicio alimentario

En España tiramos 7,7 millones de toneladas de alimentos. A falta de conocer la cantidad que pertenece a Aragón en esos 7 millones de toneladas, el Gobierno de la comunidad y la Fundación de Ecología y Desarrollo, ECODES, promueven las buenas prácticas frente al desperdicio alimentario. Junto a doce entidades de alimentación y consumo, han firmado una alianza, pionera en el país, para que en 2030 se haya reducido a la mitad este despilfarro de comida.

Actualmente, una tercera parte de la producción de alimentos que se produce a nivel mundial no llega a ningún plato. De los 7,7 millones de toneladas de alimentos que desperdiciamos en España, el 42% se tira en los hogares. Una realidad muy diferente a la de los países en vías de desarrollo. "Los países pobres desperdician más en la parte de la cadena alimentaria, por problemas con la cadena de frío, por ejemplo, y en los países ricos se desperdicia más en nuestras casas", asegura Victor Viñuales, Director de ECODES, quien añade que "esto no es justo, y no es ético desde el punto de vista moral y ambiental".

En la fase de fabricación se desperdicia el 39%, en la restauración el 14% y en la distribución el 5%. Pero no solo el problema está en desechar los alimentos, sino que con el desperdicio, también contaminamos el planeta. "Mientras desperdiciamos un tercio de los alimentos que se producen, ha habido una producción, un transporte... y por lo tanto estamos contaminando nuestro planeta", considera la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto.

Una alianza pionera en España, la de Aragón, para que en doce años hayamos reducido a la mitad esa gran cantidad de alimentos que no consumimos. Y para ello, todos, "desde los agricultores hasta los consumidores, debemos concienciarnos", declara el Director de ECODES.