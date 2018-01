Una prueba no invasiva evitará los riesgos de la amniocentesis

El Complejo Hospitalario de Ávila oferta desde hoy a las mujeres embarazadas la posibilidad de acceder a una prueba de diagnóstico para descartar anomalías cromosómicas en el feto que es más segura que la amniocentesis.

El nuevo ‘Test Prenatal no Invasivo (TPNI)’ forma parte del servicio de cribado neonatal y permite la búsqueda de aneuploidías o anomalías cromosómicas en los bebés no natos mediante el análisis de la sangre de las futuras madres y no tiene riesgos. La muestra de sangre se analizará en el Hospital Universitario 'Río Hortega' de Valladolid.

Hasta ahora para descartar anomalías cromosómicas se realiza una amniocentesis que tiene un pequeño riesgo de aborto ya que mediante una punción abdominal se pincha la bolsa para extraer una muestra de líquido amniótico. Esta prueba sólo está indicada en mujeres mayores de 35 años, con antecedentes de enfermedades hereditarias o cuando hay sospechas de una anomalía en el feto. Se suele realizar entre las semanas 16-20 de embarazo.

El año pasado en Castilla y León se realizaron 525 amniocentesis sobre un total de 17.000 embarazos. Ese número podría reducirse en un 75% gracias al nuevo test ya que la toma de líquido amniótico se reservará para aquellos casos en los que el estudio del ADN del feto que se realice en el laboratorio de estudios genéticos del Hospital 'Río Hortega' indique que hay alguna anomalía.