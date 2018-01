Los ‘picapinos’ dejan sin teléfono a varios municipios de la comarca del Señorío

12 días han estado sin teléfono fijo ni internet los vecinos La Yunta, Campillo de Dueñas, Cubillejo de la Sierra y Cubillejo del Sitio. El día 3 de enero se produjo una avería que se ha solucionado en las últimas horas y que ha provocado un enorme enfado en estas localidades situadas en el extremo nordeste de la provincia, justo en el límite de provincia con Teruel.

“No sé si alguna vez hemos estado tanto tiempo sin servicio, pero no es algo puntual, ni mucho menos, esto es el día a día que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo”, explica Luis Miguel López, alcalde de Cubillejo de la Sierra, una afirmación que ratifica Francisco Herranz, propietario de la casa rural La Posada de María de Campillo de Dueñas. “Es la tónica habitual en los últimos años. Solo hay que darse una vuelta por la zona para ver siempre algún poste o lo cables por el suelo. Aquí lo extraño es que funcione”.

Imagen del municipio de La Yunta. / GOOGLE MAPS

Tanto los ayuntamientos como algunos vecinos y empresarios de forma particular han presentado quejas ante la compañía Telefónica, pero aseguran que el problema se sigue repitiendo, lo que genera muchas molestias a los vecinos. “Aquí vive gente mayor y muchas veces estamos varios días sin poder hablar con ellos”, destaca Herranz. “Y lo de Internet ya es de otro mundo. Nosotros no podemos tener datáfono porque la mayoría de las veces no podríamos cobrar a los clientes. Además, hay que gente que se vino al pueblo para trabajar por Internet y que se ha tenido que marchar porque es imposible”.

Los vecinos creen que el problema es la falta de rentabilidad que la empresa tiene en estas zonas poco pobladas donde, en algunos casos, tampoco existe buena cobertura de móvil. “En Cubillejo tenemos cobertura de Movistar, pero en otros no tienen tanta suerte”, señala el alcalde. “A ver si esta avería y esta denuncian sirven para que nos escuchen y solucionen el problema de una vez”, añade Herranz.

Ataque de picapinos

Desde Telefónica han explicado a SER Guadalajara que el principal problema lo generan los pájaros ‘picapinos’, una especie muy habitual en la zona que provoca destrozos tanto en los postes como en los cables, generando constantes averías. “El cable se sustituye y refuerza una parte, pero hay continuos ataques y muy virulentos”, explica un portavoz de la compañía. “Se está trabajando en corregir el problema y darle una solución definitiva lo más rápidamente posible”.

Estos pájaros, conocidos científicamente como pico picapinos, son uno de los carpinteros más extendidos y habituales en nuestro país. Según la descripción de Seo Birdlife, es un ave dotada de un poderoso pico, que posee una prodigiosa capacidad para taladrar las maderas más resistentes. Estas cualidades le permiten instalarse en una gran variedad de hábitats forestales o semiforestales, desde pinares de montaña hasta bosques de ribera, amén de encinares o alcornocales. Este pícido, además, da muestras de una gran elasticidad a la hora de alimentarse, ya que consume tanto insectos como pollos y huevos o todo tipo de frutos.