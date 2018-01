La plantilla decide el domingo si se moviliza por el modelo que trocea Limasa

Los trabajadores de Limasa decidirán en asamblea el próximo domingo, 21 de enero, qué acciones de presión adoptarán ante el futuro modelo de empresa anunciado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de privatizar la limpieza viaria y municipalizar la recogida de basura y su posterior tratamiento. El comité de empresa, nada más hacerse pública esta fórmula intermedia, ya advirtió de que no les gustaba la solución. Su presidente, Manuel Belmonte, precisó que dejarían pasar las fiestas navideñas, pero subrayó que no pensaban quedarse de brazos cruzados.

Se estarían barajando desde paros parciales a la posible convocatoria de una huelga, decisión que corresponde adoptar a los trabajadores. Aún se desconoce cuándo entrará en vigor el nuevo modelo de servicio de limpieza de Málaga, ya que quedan detalles por perfilar, y desde el equipo de gobierno del PP se han apresurado a aclarar desde el primer momento que toda la plantilla será subrogada por el Ayuntamiento y mantendrá sus condiciones laborales.

También relacionado con Limasa, el grupo municipal Socialista ha acusado este lunes al gobierno local del PP de pagar con dinero público la deuda de 2,4 millones de euros que la parte privada de Limasa (51% de la empresa) mantiene con el propio Ayuntamiento.

Ese débito se ha ido acumulando por la asistencia técnica que la parte privada factura al Consistorio dentro de la compensación económica, un concepto que el interventor determinó en 2014 que no debía abonarse porque no se refiere a ningún servicio, ha recordado el PSOE. La cantidad se habría incluido en los 6,8 millones autorizados en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 15 de diciembre para realizar el cierre contable de Limasa.

"Se ha venido reclamando que los privados paguen esa deuda, ya que la propia Intervención así lo manifestó, que no pueden cobrar asistencia técnica porque legalmente no son servicios, sino incrementos salariales", ha recalcado el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, que ha vuelto a criticar el modelo anunciado por el alcalde. "Ha asumido una empresa troceada y privatiza por imposición de Ciudadanos", ha añadido.

El edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, ha afirmado que ese concepto no se está pagando. "Pagamos una compensión y restamos la asistencia técnica. Esas son las cuentas del Ayuntamiento. Es decir, el Ayuntamiento de Málaga no le paga a Limasa el valor de la asistencia técnica de la compensación, que es por lo que debemos velar. Eso no se está pagando", ha asegurado Jiménez en comisión plenaria, en contestación a una pregunta de la concejal socialista Begoña Medina.