González: "Conozco al equipo y creo que podemos cambiar muchas cosas"

El nuevo entrenador del Málaga, José González, fue presentado en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. El técnico terminó su comparecencia con una declaración de intenciones, "firmo por lo que queda de temporada y la próxima, porque nos vamos a salvar". El entrenador estuvo acompañado por el director deportivo, Mario Husillos, y Beatriz Jiménez, del departamento de Comunicación del Club. En las butacas de la sala estaban sentados los consejeros consultivos y otros miembros de la entidad. Y nadie de la propiedad estuvo presente, algo que llamó la atención.

La comparecencia superó los veinte minutos de duración y José González se mostró agradecido y optimista en su discruso inicial. "Espero transmitir tranquilidad e ilusión". También habló de sus primeras acciones. "Intentaré sacar el mayor provecho de cada jugador individualmente". Y no quiere hacer ninguna cuenta ni mirar otros rivales. "Sólo me puedo marcar mi propio camino, no vale de nada pensar en los demás".

El gaditano, que llega acompañado por Alfonso Cortijo como segundo entrenador y Sergio Domínguez como preparador físico, fue claro sobre sus intenciones: implantará un clásico 4-4-2 como sistema de juego. En el audio adjunto se puede escuchar íntegramente la rueda de prensa.