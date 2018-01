Cuatro médicos de cabecera cubren otras tantas plazas de pediatría

Cuatro consultas de pediatría de la provincia están cubiertas por médicos de familia porque no hay especialistas. El Gerente de Atención Primaria y Especializada, Enrique Delgado, advierte de que no se trata de que “los profesionales no quieren venir a Soria”, asegura que el problema es que no hay médicos en España.

No sólo hay problemas en pediatría, además hay vacantes en el Hospital Santa Bárbara en diferentes especialidades. En concreto faltan tres radiólogos, un médico digestivo, otro en anatomía patológica, un ginecólogo y un otorrino.

La opinión del Presidente del Colegio de Médicos de Soria, José Ramón Huerta, difiere. “Soria necesita médicos, aunque en España sobran”, dice por lo que propone como única solución que se incentive a los facultativos para que demanden las plazas sorianas.

Huerta ha destacado la labor que hacen los profesionales de la salud en Soria, “tanto médicos como enfermeros”, para poder paliar los problemas que se derivan de plantillas que no están adecuadas a las necesidades de los centros médicos de la provincia de Soria.

En los próximos 15 años en la provincia de Soria se jubilará el 70 por ciento de los médicos en activo, un total de 301 de los 429. Quedarán ejerciendo 128 médicos, por lo que la reposición de médicos es ahora más que nunca una necesidad que no se puede retrasar. Son datos del Colegio Oficial de Médicos de Soria.

Una de las conclusiones del estudio sobre la demografía médica que ha elaborado el doctor Germán del Caño habla del alto grado de jubilaciones previstas a 15 años vista, una situación generalizada en toda España pero que se agudiza en Soria.