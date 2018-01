Arriba la sentència

L'Audiència de Barcelona notificarà aquest matí la sentència de l'espoli del Palau de la Música, destapat el 2009, pel que el fiscal demana 14 anys de presó al saquejador confés Fèlix Millet i vuit a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, acusat de cobrar comissions de Ferrovial a través de la institució.

La secció desena de l'Audiència de Barcelona, presidida per la magistrada Montserrat Comas d'Argemir, ha convocat als acusats, als seus advocats i a la resta de parts -38 en total- a les 9.30 hores a la sala de vistes del Tribunal del Jurat del Palau de Justícia per lliurar-los la sentència en mà, de forma simultània.

La resolució judicial per aquest cas, en el que CDC figura com a responsable civil a títol lucratiu per beneficiar-se de l'espoliació del Palau, arribarà una vegada celebrades les eleccions catalanes del passat 21-D i a tan sols dos dies per a la constitució del Parlament, prevista per al dimecres 17 de gener.

La sentència sobre aquesta macrocausa es coneixerà vuit anys i mig després que els Mossos d'Esquadra irrompessin, el 23 de juliol de 2009, al Palau de la Música, un autèntic cop a un dels bastions culturals de la burgesia catalana, en un cas que va posar sota la lupa el finançament de CDC.

Un mes després de l'escorcoll policial del Palau, Millet i Montull van confessar haver-se endut 3,3 milions d'euros del Palau, xifra que des d'aleshores no va parar de créixer -fins als més de 30 milions d'euros-, alimentada per noves troballes que van destapar un desviament sistemàtic de fons públics i privats per a tota mena de despeses particulars, des del servei domèstic de tota la família al casament de les seves filles i viatges de luxe.

Durant el judici, que va començar al març del 2017, els saquejadors confessos Fèlix Millet i Jordi Montull van admetre, en un pacte amb la Fiscalia per aconseguir una rebaixa de condemna, que van fer arribar a Convergència Democràtica (CDC), a través del Palau de la Música, comissions del 4 % de la constructora Ferrovial, a canvi de l'adjudicació d'obra pública durant l'etapa en la qual la Generalitat estava presidida per Jordi Pujol.

En les seves conclusions, el fiscal Emilio Sánchez-Ulled, que després del judici va abandonar temporalment el ministeri públic, va sostenir que el Palau va servir de "canonada" per canalitzar el pagament de comissions il·legals de Ferrovial a CDC, formació reconvertida en el PDeCAT i avui reconvertida en el grup parlamentari de Junts per Catalunya.

El fiscal va reduir la petició de penes per a Millet i Montull, al reconèixer-los els atenuants de disminució del dany i de confessió, per haver admès en les seves declaracions davant el tribunal que el Palau va fer arribar a CDC comissions del 4% procedents de Ferrovial.

Auxí, Millet i Montull, per a qui la Fiscalia demanava inicialment penes de 27 anys i mig de presó, afronten una petició fiscal de 14 anys i nou mesos i de 10 anys i deu mesos, respectivament.

Per a Gemma Montull, exdirectora del Palau de la Música que afrontava 26 anys de presó, el ministeri públic sol·licita tres anys de presó -un d'ells substituïble per multa, el que li permetrà eludir l'ingrés en presó-, tal com havia pactat amb la Fiscalia la seva defensa, la primera a buscar un acord a canvi d'incriminar CDC.

Per contra, el ministeri públic va elevar després del judici la seva petició de condemna als exdirectius de la constructora Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, que s'exposen a cinc anys, així com l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, que afronta vuit anys de presó pel seu suposat paper clau en el cobrament de les comissions.

En la seva declaració durant el judici, aquests tres acusats van negar la presumpta trama de pagament de comissions de Ferrovial perquè el Govern català adjudiqués a la constructora obres públiques, com la Ciutat de la Justícia o la línia 9 del metro.

En concret, Osàcar va negar les comissions i va afirmar que els convenis de CDC i el Palau de la Música a través dels quals sospita la Fiscalia que es canalitzaven part de les comissions de Ferrovial eren legals i buscaven fomentar la cultura catalana, entre d'altres motius perquè en les festes majors a Catalunya "no posessin sol música andalusa".

El ministeri públic també reclama el decomís de 6,6 milions d'euros a CDC com a responsable civil a títol lucratiu del milionari espoli de l'entitat cultural, pel que des de 2015 té embargades quinze de les seves seus per ordre judicial.

A més, el fiscal Anticorrupció, que va presentar el seu primer escrit de qualificació del cas quan CDC encara no s'havia reconvertit en PDeCAT, va demanar en les seves conclusions que el decomís s'apliqui a l'antiga Convergència o a la formació "que l'hagi succeït"

En el judici, que es va iniciar l'1 de març passat i va acabar el 16 de juny, després d'una cinquantena de sessions, van intervenir 38 parts processals: 16 acusats, dues acusacions públiques, quatre acusacions populars i/o populars, cinc responsables civils a títol lucratiu (entre ells CDC) i onze entitats jurídiques com a responsables civils subsidiàries.

El tribunal que demà notificarà en mà la sentència està presidit per Montserrat Comas d'Argemir i els magistrats José Antonio Lagares i Julio Hernández -que ha estat el ponent