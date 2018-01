Ayala: "Hemos vuelto con las pilas cargadas"

El jugador del Algeciras Club de Fútbol, Jesús Ayala, señalaba este martes en SER Deportivos la buena sintonía que arrastra el equipo albirrojo en este arranque de 2018. "Fue un partido difícil el que jugamos ante el Sanluqueño y sacar un punto allí con esas sensaciones es muy meritorio", expresaba el atacante algecireño que confía en hacer bueno el punto ante el Cabecense en casa.

Un Algeciras que ha lavado su cara con la llegada del año nuevo en cuanto a sensaciones en el terreno de juego. "Hemos vuelto con las pilas cargadas y el equipo está jugando más al fútbol", aclaró el interior que no termina de ver mucha diferencia entre la presencia o no de Pablo Ganet en el once algecirista.

Ayala es claro en cuanto a la plantilla del bloque de José Antonio Asián. "Tal vez no somos el mejor equipo, pero conjuntando hay que saber competir, ir todos a una, es posible que la podamos tener", a lo que añadía su trabajo para alcanzar el objetivo previsto.

Además, la incorporación de Moussa Sidibé prevé más lucha para pelear por un puesto en el once, algo que ve con buenos ojos el '7' algecirista. "Es bueno que vengan compañeros para mejorar, competencia sana, y si viene para ayudar es lo mejor", concluyó.