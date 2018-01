Luis Madrigal: "Hay que sacar el partido ante el Lorca"

El lateral de la Real Balompédica Linense, Luis Madrigal, lamentaba en SER Deportivos la mala fortuna que corrió el equipo albinegro en Sevilla ante el Betis Deportivo donde cayó por 3 tantos a 2. Pese a ello, el de La Campana se queda con la reacción de los suyos.

"Hicimos un buen partido, no es fácil quitarle el balón al Betis y lo logramos en muchos momentos. Concedimos poco pero fue una pena tras la reacción del equipo", manifestó el jugador refleja el sentir del vestuario tras esa desconexión de diez minutos en la que les costó tres goles pero hace borrón y cuenta nueva ante lo que se viene ante el Lorca la próxima semana.

"El equipo tiene buenas sensaciones, ha empezado el 2018 muy bien, hay que seguir en esta línea y hay que aprovechar la próxima oportunidad", añadía con optimismo un Luis Madrigal que sin embargo no oculta la decepción por no sacar más puntos ante los equipos de la parte baja. "No entraba en los planes de nadie caer en Sevilla, teníamos tres partidos donde podíamos sacar cosas positivas pero si ganamos al Lorca quedará olvidado este traspiés", agregó.

El lateral izquierdo ha regresado a la titularidad tras mes y medio defenestrado de las convocatorias. "He empezado el año a nivel personal muy bien tras varias semanas sin competir y ahora tengo que aprovechar al máximo mi oportunidad", recalcó el sevillano que no se fía del próximo rival, un Lorca Deportiva que llega en franca mejoría de resultados. "Vendrán con ganas de ganarnos, hay que hacerse fuertes en casa y sacar la victoria", cerró.