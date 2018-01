El CD Algeciras se complica la permanencia

El Colomer Dental Algeciras encajó este sábado una dolorosa derrota en la cancha del colista, BM La Salle por 24-23 que le complica la situación en la Primera Nacional a pesar de mantenerse fuera del descenso, del que le separan dos puntos.

Sebastián García 'Chano', técnico del conjunto algecireño hablaba de que "contábamos con estos dos puntos". "En el segundo tiempo hicimos cosas que fueron muy propios de los nervios y la necesidad de ganar y perdimos porque lo hicieron mejor que nosotros", señaló el preparador.

El equipo se complica la vida antes de visitar a BM Montequinto en Dos Hermanas el sábado a las 20.00 horas en su segundo desplazamiento consecutivo. Chano animaba a su plantilla manifestando que "cada partido es una final". "Sabemos que tenemos que arañar puntos donde sea", expresaba el entrenador algecireño que lamenta la mala fortuna en los finales igualados en varios partidos de esta temporada. "Tenemos un equipo que en cualquier cancha puede ganar", fue claro un Chano que confía en ver una reacción de los suyos en tierras sevillanas.

Además, el Juvenil Masculino del BM Ciudad de Algeciras concluyó la primera fase de la competición en la Segunda Andaluza tras vencer en los diez primeros partidos de su grupo y se ha clasificado para cuartos de final en una serie de eliminatorias que darán acceso a los play-offs de ascenso y que les enfrentará a San Estanislao con la ida en Málaga y la vuelta en el Ciudad de Algeciras. José Doblas, técnico del equipo destacó la "actitud y el trabajo" del equipo en estos cuatro meses de competición.

Y otra de las noticias que deja la semana en el mundo del balonmano es la salida de una de las jugadoras del equipo femenino como Laura Gil que abandona el equipo para firmar en CD Tejina de Tenerife en la División de Honor Plata. La algecireña señaló que "todo fue muy rápido y desde el club todo han sido facilidades".

"Es un sueño que siempre he pensado desde pequeña", agregaba la jugadora que este miércoles se desplazará hasta las Islas Canarias y que abandona así su club de toda la vida. "He crecido con todas mis compañeras, marcho a una categoría superior y he de adaptarme al ritmo de juego pero todo va a ir fenomenal", concluyó dando un mensaje de agradecimiento a un BM Ciudad de Algeciras que le arropó ante esta decisión que supone la quinta salida de una jugadora criada en la cantera del club algecireño para jugar en categoría nacional.