La oposición acusa al PSOE de “chantajear” con la aprobación de los presupuestos

La oposición no comparte el optimismo de la edil de Hacienda, Sofía Morales, sobre la reunión del Consejo Social Municipal que se ha celebrado este martes en el consistorio alicantino.

El portavoz de Guanyar Alacant en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Pavón, ha advertido al PSOE de que "si quiere aprobar el presupuesto, tendrá que ceder y asumir bastantes de las propuestas" que están haciendo desde su grupo político.

Guanyar dice que si no "al final no se dispone de dinero suficienta para las ayudas de emergencia no se debería aprobar el presupueso". Pavón ha recalcado también recortes importantes como en el proyecto del PGOU.

Para Pavón, los socialistas están "jugando una especie de chantaje" con estas afirmaciones y ha considerado la posibilidad de que estas inversiones puedan realizarse mediante modificaciones presupuestarias o préstamos bancarios.

Mismo discurso el que ha empleado el Grupo Popular. Su portavoz Luis Barcala habla de "actuación y discurso lamentable y decepcionante".

Según Barcala, la edil socialista trata de acusar a la oposición de "las cosas que pueden no hacerse en 2018 si no consiguen aprobar los presupuestos".

La concejala de Hacienda, Sofía Morales, ha respondido ante estas declaraciones. "No estamos llorando por aprobar las cuentas, solo queremos que la gente sepan que ocurrirá si no salen los presupuestos adelante", ha dicho.

Entre las inversiones que se quedarían fuera destacan los fondos EDUSI con 5 millones de euros, los presupuestos participativos, y tampoco se podría pagar el proyecto alicante se mueve.

"No es lo mismo decir que vamos a perder casi 14 millones en inversiones (ya que éstas no se prorrogan como sí puede hacerse con las cuentas de 2017 si no sale adelante este presupuesto) que poner negro sobre blanco y que los ciudadanos vean qué es lo que de verdad no se va a hacer si no se aprueban", ha señalado.