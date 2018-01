Roban los raíles y dejan al Ponfeblino en vía muerta entre Cubillos y Toreno

El ayuntamiento de Cubillos ha presentado la denuncia ante la Guardia Civil para intentar que se esclarezca el desmantelamiento de los 25 metros de vía sustraídos durante el pasado fin de semana del trazado del futuro Ponfeblino, el proyecto de tren turístico que recuperaría la actividad de esta línea ferroviaria minera propiedad de Coto Minero Cantábrico y que está pendiente de cesión a la Junta de Castilla y León.

No es la primera vez, ni mucho menos, que la infraestructura viaria es objeto del vandalismo, y aunque el regidor de Cubillos reconoce que económicamente el daño no es importante, sí que apela a la necesidad de que de una vez por todas se tomen precauciones y se evite este tipo de problemas que al final acaban por dilatar aún más la puesta en marcha del tren turístico. "Ni la empresa, que está en concurso de acreedores, ni la Junta, que todavía no es la propietaria de los raíles, quieren vigilar las vías y estaciones, con lo que eso supone de aliciente para los amigos de lo ajeno". De hecho, de la estación de Cubillos ya desapareció en su día un panel de control que suponía un gran legado y también se convirtió en pasto de las llamas.