El pabellón y las instalaciones deportivas del Toralín llevará el nombre de Lydia Valentín

El Pabellón del Toralín y la ciudad deportiva pasará a llamarse Lidia Valentín así se lo ha confirmado la alcaldesa de Ponferrada Gloria Fernández Merayo en el acto de entrega de la medalla de plata de Pekin 2008 celebrada en el COE. Lidia Valentin apuntaba que la verdad es que ya no puedo tener más cosas, estoy encantada por ello , muy emocionada cuando he recibido está noticia por la alcaldesa de Ponferrada que se le va a poner mi nombre al pabellón del Toralín y también a las instalaciones deportivas , no puedo estar más emocionada y más agradecida. Para la berciana estos reconocimientos son especiales todos los actos que se me hacen son muy emocionantes para mí y más cuando me lo hacen en mi tierra, me encanta que lleve mi nombre porque eso perdurará en el tiempo y eso me encanta.

Por su parte Gloria Fernández Merayo apuntaba que vamos a proponer a la comisión de cultura darle el nombre de Lidia Valentín no solo al pabellón sino también al complejo deportivo, desde su punto de vista entiende que Lidia Valentín se merece este reconocimiento y más porque es la mejor deportista berciana de todos los tiempos y pienso que nos va a dar muchas más alegría pero sobre todo tiene una calidad humana y personal siendo un ejemplo para los jóvenes bercianos y ponferradinos y si alguien se merece ese homenaje de corazón de toda la ciudad de Ponferrada esa es Lidia .

La alcaldesa mostraba su alegría por poder compartir con la deportista berciana el acto de imposición de la medalla, Ponferrada tenía que estar aquí y para nosotros como bercianos y ponferradinos es un orgullo porque Lidia es una deportista y persona excepcional.