PeC espera la repetición del proceso de adjudicación del contrato de limpieza y jardines

El portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández espera que el Ayuntamiento asuma la decisión judicial del TSJ sobre el contrato de recogida de basura y mantenimiento de jardines y repita de nuevo el proceso de adjudicación.

Aunque reconoce que existe todavía la posibilidad de recurrir, el concejal confía en que el consistorio no siga adelante por esa vía máxime cuando la propia resolución recuerda al Ayuntamiento expresamente el 'ejercicio abusivo' que está haciendo del trámite de ejecución planteando incidentes innecesarios. De ahí que Fernández considere como lo más oportuno repetir todo el proceso desde el inicio, momento en el que, asegura, Ponferrada en Común planteará de nuevo 'la gestión directa' del servicio, es decir, que vuelva a manos municipales.

Fernández insiste en que jamás el Ayuntamiento debió unir los contratos de recogida de basuras y mantenimiento de jardines y, menos, concederlos a la misma empresa durante más de 20 años con unas condiciones de difícil cumplimiento.

De hecho, el portavoz de Ponferrada en Común ha aprovechado esta circunstancia para cargar contra el exalcalde, Samuel Folgueral quien lideró la adjudicación de este contrato y quien, asegura, no ha dudado en atacarle por haber sido consejero de Caja España en tiempo del PP a pesar de su actuación, dice, 'pulcra'.

Dice que el contrato, 'es motivo más que suficiente para no estar en el Ayuntamiento' dadas el contrato 'leonino' que se plantearon a la empresa por lo que, prosiguió Fernández 'que no lecciones de moral a nadie , ni pautas de gobierno a nadie' porque , insiste Fernández 'solo estuvo dos años en el gobierno si llega a estar más no se cómo estaría este Ayuntamiento', señaló el edil.