Una noche de mujeres en el Falla

Así ha sido la octava preliminar del Concurso Oficial del Carnaval de Cádiz de este martes 16 de enero

CORO VIVE, SUEÑA, CANTA

El sonido de la agrupación más destacade de la noche lo trae Solera 1847



El coro de Luis Rivero presenta un gran musical sobre el escenario del Falla, el que ultima una compañía de teatro. Ellos con traje y sombrero. Ellas, con vestido dorado. Primer tango a Antonio Guerrero 'Piojo', fallecido el pasado año, protector de la cantera y niño de Radio Cádiz. No termina de emocionar. Segundo, algo más flojo, a la polémica de la fecha fija del Carnaval. El tango está muy bien cantado, tiene un silencio que funciona aunque, sobre todo, en el segundo hay momentos en los que se pierde la letra. Cuplés al peso del primer premio y a la gripe. En el estribillo hacen referencia a chirigotas, comparsas y tango, que les hacen vivir, soñar y cantar. Lo mejor del repertorio resulta ser el popurrí con grandes momentos como la alegría o la interpretción de Míriam Ballesteros. Pero no tiene la espectacularidad del año pasado. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 6,19

COMPARSA LA CARA OCULTA DE LA LUNA

Algo técnico sucede en la presentación que da pie a muchas imprecisiones y nervios. También puede ser que sean algo voluntario, tendiendo en cuenta la singularidad de su autor, que siempre innova con sus planteamientos musicales. Es una sensación que se repite en los pasodobles, donde, a la incertidumbre musical, se suma también unas letras sobre el racismo y el machismo algo enrevesadas. En la balanza entre lo raro y lo revolucionario. Los cuplés insisten en provocar el impacto. Buena letra a una noche en la que lo llamativo es que sólo haya dos agrupaciones de hombres. El popurrí, en cambio, es todo un derroche de voces, compuesto e interpretado a la altura de la calidad vocal de sus componentes. La chocante propuesta de Romero Bey es defendida a capa y espada por las maravillosas voces del grupo. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,27

LAS QUE EMBRUJABAN DE VERDAD

Chrigiota de Cádiz, Cádiz, pero que empieza con un psicodélico momento de un extraño instrumento musical ideado por Pablo Gallardo. Las brujas dan un poco de miedo. Buenas letras de pasodoble, el primero contra el machismo, y el segundo homenaje a las mujeres de acero de La Viña. Bajada de nivel en cuplés, incluido su estribillo de gatos negros y gatos blancos. El estilo clásico tradicional de este grupo no termina de funcionar este año. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,18

LA INOPORTUNA

María Núñez, única autora de letra en todo el concurso, escribe en un precioso pasodoble al carnaval hecho por mujeres. Bien construido, contra los que las llaman "comparsitas", contra los que les preguntan por el tipo y no por el repertorio, contra los que ensalzan "sus encantos" y no sus coplas. Segunda letra, también contra el machismo en toda la sociedad. También bien hilado. La interpretación de los pasodobles no termina de cuajar del todo, con algunos fallos técnicos. En los cuplés, letras sin demasiada ambición y algo derrotistas asumiendo que no pasarán de preliminares. El popurrí deja buenos momentos. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 5,40

CHIRIGOTA ESTE AÑO NOS DESPEDIMOS

Esta despedida de solteros suena de gran categoría en la presentación. Buenas maneras de estos chirigoteros. La alerta machismo salta varias veces, eso sí. Mantiene la interpretación más que correcta en los pasodobles. El primero, sobre el sueño de cantar en el Falla. El segundo, sobre Manolo Cornejo, el profesor al que tantos añoran. El primer se aprovecha de la elevada presencia de mujeres hoy en el Falla para decir que será fácil "tocar pelo". Lamentable. El popurrí no aprovecha el tirón que podría dar una despedida de soltero. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 2,55

COMPARSA LA NIÑA DEL VIENTO

Gran interpretación en una presentación reivindicativa de las mujeres en el Carnaval. Primera letra de pasodoble con un homenaje a Antonio Martín, que remata con un recuerdo a Pedro Romero, al que no se despidió. La segunda, un mensaje a las niñas de la cantera. "Nunca te llevarás un premio". Lástima criticar el machismo de la fiesta con un mensaje tan victimista y desalentador. Cuplés para Kiko Rivera y para las ardentías. El popurrí tiene momentos bonitos, pero no termina de despuntar. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 3,08

COMPARSA EL VENDEDOR

Voluntariosa comparsa de Sevilla que actúa al final de la noche. Su tristeza al cantar no ayuda a levantar el ánimo. Tampoco los temas de las letras de pasodoble. La primera, a Andalucía. La segunda, una despedida a un padre. Bastante deprimentes. Los cuplés, sobre Junqueras y Ciudadanos, tampoco sirven para reflotar a estos vendedores. Más bien al contrario. En el popurrí no consiguen terminar de vender su mercancíua. La hora no les ayuda. PUNTUACIÓN DEL JURADO DE RADIO CÁDIZ: 1,40