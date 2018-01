CGT pide el cese del jefe de servicio de Medio Ambiente en Burgos

El sindicato CGT pide el "cese inmediato" del Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Burgos, repuesto en el cargo hace solo una semana tras una sentencia del Tribunal Constitucional favorable por un caso de incompatibilidad, ha informado el portavoz de CGT para este asunto, Basilio Villacorta. En rueda de prensa, ha considerado que reponer en el cargo a Javier María García supone ignorar el Código Ético de los empleados públicos de la comunidad de Castilla y León, aprobado en 2010, porque en abril fue considerado responsable de un caso de acoso a un trabajador del servicio.

Según Villacorta, el jefe de servicio fue condenado en abril del año pasado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como responsable del acoso laboral a un trabajador del servicio que lleva meses de baja laboral, al que la Junta tiene que indemnizar, según esa resolución, con 21.500 euros. Sin embargo, ni siquiera se sabe si la sentencia se ha ejecutado porque la Junta no responde a las preguntas de la Junta de Personal sobre este asunto, algo que Villacorta denuncia como "práctica habitual". Tras la sentencia condenatoria, el propio trabajador denunció la situación ante la Junta de Castilla y León, que abrió un expediente reservado que ha resuelto su archivo y, por tanto, no aprecia la existencia de acoso.

Sin embargo, según el representante de CGT, la Junta de Castilla y León tampoco informa de los detalles del expediente con el argumento de que tiene carácter reservado. Para Villacorta, el gobierno autonómico está utilizando la Ley de Protección de Datos y el concepto de información reservada para negar información siempre que hay temas críticos, por lo que considera que recuerda a "conductas políticas íntimamente relacionados con la dictadura".

En declaraciones a Radio Castilla, el delegado territorial de la Junta en Burgos, Baudilio Fernández-Mardomingo, ha explicado que el expediente por acoso laboral contra Javier María García se archivó porque el denunciante no pudo demostrar ninguna situación o momento concreto de acoso. "Las partes, que son las que tienen derecho a conocer el resultado del expediente de información reservado, ya conocen el archivo y no lo han recurrido, osea que algo habrán visto que está bien hecho", ha explicado el delegado territorial. En cuanto al cese del nuevo jefe de servicio, Fernández-Mardomingo ha reconocido que no se lo plantean, aunque en este momento tampoco sería posible, porque ha sido nombrado pero aún no ha tomado posesión del cargo.