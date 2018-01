Defensa confirma que no es posible detener la venta de Artillería ''a estas alturas''

El Ministerio de Defensa ha confirmado que no es posible detener el proceso de venta del antiguo cuartel de Artillería, que comenzó antes de que el Ayuntamiento de Burgos hiciera llegar su propuesta de permuta, asegura, y sugiere al alcalde de la ciudad negociar con el nuevo propietario ya que la oferta que tiene es firme y la operación se formalizará en 12,6 millones, a falta de trámites menores. En una carta firmada por el Secretario de Estado de la Defensa, Agustín Conde Bajén, asegura que no ha recibido respuesta del Ayuntamiento a la solicitud de información sobre la parcelas a permutar cuando quedó desierta la subasta de la parcela de Artillería el 9 de octubre, y añade que la tasación de los técnicos del Ministerio de los terrenos ofertados era dos millones menos que el precio fijado para estos terrenos. El Secretario de Estado de Defensa confiesa literalmente que 'no he llegado a entender el sentido de la propuesta, ya que si las 11 parcelas ofertadas valen tanto como la de Artillería, porqué no las vendeis vosotros y nos comprais nuestros terrenos'. El Ministerio de Defensa asegura haber cumplido siempre los acuerdos con el Ayuntamiento de Burgos y ha 'obrado de buena fe' en su deber de proteger y defender su patrimonio, sin obtener nada a cambio, ya que lleva esperando 20 años para hacer efectiva la venta 'de lo que es suyo'. Con todo, recuerda que, según el Plan General de Ordenación Urbana, se reservan más de 12.000 metros cuadrados para zonas verdes y equipamientos públicos, de los más de 48.000 metros cuadrados de la parcela de Artillería.

