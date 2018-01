José Alberto Díaz: "sólo le cuesto dos euros a cada ciudadano al año"

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Díaz, ha restado importancia al ranking confeccionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en donde se establece que el edil nacionalista es el sexto alcalde que más cobra en España y el que mayores emolumentos recibe en toda Canarias. “No he tenido tiempo de ver los datos pero puedo decir que no me he subido el sueldo sino que lo he mantenido y que supone un 50% de descuento si lo comparamos con la legislatura pasada mientras que la oposición ha subido sus sueldos un 140 % con respecto a la legislatura pasada", explicó Díaz en la SER. Del mismo modo, el alcalde nacionalista aseveró que el grupo de gobierno actual es el "más barato de la historia" y "si dividimos mi sueldo por el número ciudadanos, sale dos euros por cada ciudadano al año". Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, el municipio de La Laguna es el que más paga a su alcalde con un total de 78.000 euros al año.

En otro orden de cosas, José Alberto Díaz se refirió a la polémica suscitada por la participación del edil expulsado del PSC por escribir mensajes de contenido misóginos en un chat, Zebenzui González. En este sentido, Díaz criticó la postura de la oposición a la que atribuyó "maniobras partidistas" y recordó su actuación ante este caso. "He sido el único que ha hecho un plus frente a todos los demás. He suspendido un pleno; un comunicado conjunto y lo he cesado y si hubiera tenido algún tipo de interés no lo hubiera hecho", indicó Díaz.

