El Córdoba CF tendrá que abandonar la Ciudad Deportiva en un plazo de 30 días. Así lo ha confirmado el fallo del juez tras la vista oral del pasado mes de diciembre. Una sentencia que es recurrible por parte de la entidad cordobesista, pero que sin duda alguna vuelve a ser otro revés a la gestión de la familia González en los últimos meses.

Los problemas crecen y ya no solo en lo deportivo. El equipo se quedará sin ciudad deportiva esta misma temporada. Todo hace indicar que para marzo, los blanquiverdes no tendrán donde entrenar, pero ya no solo el primer equipo, sino, el filial y todas las categorías bases del Córdoba CF.