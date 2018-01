Sin responsables por la estafa de las preferentes

El portavoz de la Coordinadora de Plataformas de Afectados por las Participaciones Preferentes y Obligaciones Subordinadas, Xesús Domínguez, ha comparecido ante la Comisión de investigación de la crisis financiera y bancaria en el Congreso de los Diputados. Ha denunciado la estafa y abuso cometido por entidades de crédito en torno a la venta de estos productos financieros. Ha denunciado que las cajas gallegas vendieron 1.800 millones de euros en preferentes y solamente han pagado multas por dos millones.Abanca no ha devuelto todavía unos cien millones de euros de personas que no reclamaron o han fallecido. Critica que no haya habido asunción de ninguna responsabilidad a nivel político, financiero o penal.

El 99 por ciento de las sentencias han sido favorables, dice, a los afectados.

Xesús Domínguez ha denunciado que la comisión de investigación sobre la desaparición de las cajas gallegas no ha emitido conclusiones y ha rechazado la comparecencia de personalidades claves para aclarar lo sucedido. Está, dice, secuestrada por la mayoría aboluta del PP.

No ha podido comparecer ante la comisión el secretario federal de Banca de la CIG, Clodomiro Montero, el desvío de su vuelo desde Vigo al aeropuerto de A Coruña por causas operativas impedía que llegara a tiempo. Será convocado más adelante. Su organización presentó una denuncia el pasado mes de abril ante la Audiencia Nacional contra el exdirector de la extinta Caixa Galicia José Luis Méndez y del expresidente del consejo de administración Mauro Varela por supuesta administración desleal, estafa y falsedad documental.