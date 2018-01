Lucas no desprecia el Bernabeu

El Deportivo se enfrentará el domingo al Real Madrid en el Bernabéu. Se trata del primer partido de la segunda vuelta. Normalmente, se trata de uno de los partidos que se dan por imposibles. Pero en esta ocasión, el equipo coruñés no está para más regalos. La necesidad apremia, y con el equipo en puestos de descenso, los blanquiazules tienen que ir a por todas a Chamartín. "La salvación pasa por el Bernabéu. No se puede saltar", "¿Qué hacemos? Porque entonces es mejor no coger el avión. Así, mal vamos", continuó.

En el Bernabéu ya han ganado equipos de nuestra Liga." Resaltó el ariete. Para Lucas, el Real Madrid, a pesar de su mal momento, es un rival muy peligroso y con ganas de hacer que el Dépor pague los platos rotos a la mala situación que viven. Sin embargo, el coruñés entiende que el Madrid puede tener en el contragolpe su punto débil. Algo que debe aprovechar el Depor tal y como ya hicieron en ese estadio "el Villarreal, el Betis o el Levante cuando le empató".

Lucas Pérez valoró también la primera vuelta del equipo. 16 puntos en 19 jornadas son un bagaje muy pobre para las aspiraciones de los blanquiazules. "Una pesadilla no, se puede decir que es una primera vuelta mala. Y a nivel personal también es una mala primera vuelta. No estoy contento y no hay que buscar excusas. Es problema mío. Ya está", concluyó.

Tras el visible enfado de la afición con el equipo, Lucas afirmó que él mismo se sentiría así si fuera aficionado, pero "queda una vuelta entera y lo podemos sacar. Yo a la gente le pido perdón por la imagen dada pero pido el apoyo de la afición. Hay que confiar, joder, estar todos a una y no meter más mierda".