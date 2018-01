El 33 está de vuelta

Dicen que sólo lo saben los que lo han vivido. Ídolo de la afición de Sar, nunca le ha faltado el cariño de la grada, que sigue levantándose de su asiento cada vez que suena "chof" después de un lanzamiento de tres de Alberto Corbacho de La Cruz.

El alero balear ha metido once triples en los dos últimos partidos disputados por el Monbus Obradoiro. Le hizo siete de once intentos al Unicaja Málaga. En el último compromiso del equipo ante Guipúzcoa Basket anotó otros cuatro de diez intentos y le quedó el mal sabor de errar el que pudo darle la victoria a su equipo en los instantes finales. Pero lo que nadie duda es que, si le llega el balón, Corbacho no se arrugará nunca, lo intentará para ayudar al equipo a ganar. A veces sale cruz. Digo hierro.

Escucha aquí la entrevista que le hicimos hoy en el SER Deportivos de Radio Galicia pinchando aquí: