Palma pim-pam-pum

El Santiago Futsal llega al parón por la Eurocopa encajando una nueva derrota, abultada, pero justa ante el Palma Futsal. El equipo santiagués adoleció de pegada, tuvo ocasiones para marcar dos o tres goles al menos, pero se estrelló en la noche inspirada del arquero balear Sarmiento y acabó con un resultado duro de digerir para lo que curraron sobre la pista los de Santi Valladares.

Los primeros minutos fueron de mucha intensidad, con dos equipos que buscaban hacerse con el dominio del esférico en busca de una mínima fractura en esquema del rival. Dos balones rechazados en área del Santiago Futsal ponían en compromiso a la zaga blanca que, en ambas ocasiones, logró despejar el balón fuera. No aconteció lo mismo en la tercera, en la que Diego Quintela apareció en el sitio preciso para rematar el esférico y anotar el primero del Palma Futsal. Pudo llegar el empate si en un saque de banda botado por los locales y rematado por Catela no apareciera la mano de Nico Sarmiento para enviar el balón fuera. Del posible empate se pasó al 0-2 en el 8', cuando Eloy Rojas recogió un balón en la frontal del área y lo puso ajustado a la escuadra, imparable para Thiago. El meta brasileño del Santiago Futsal realizó paradas de mérito para los suyos durante todo el primer acto y fue decisivo para que no subiera el tercero antes del descanso, llegando a desviar un balón envenenado al segundo palo en el que aparecía para rematar Paradynski. Sin embargo los últimos minutos del primer acto tendrían como protagonista al equipo compostelano, que en su lucha por anotar un gol antes del descanso, vio como el meta argentino del Palma Futsal frustraba una gran acción dentro del área de Zequi y Álex Verdejo.

El segundo acto tuvo dos condicionantes claros que marcaron el devenir del encuentro. Por una parte, de nuevo el total acierto del guardameta Nico Sarmiento en el encuentro de hoy; un muro para los suyos e imbatible para el conjunto santiagués. Y el otro en el minuto 24 de partido; cuando los árbitros no mostraron la segunda tarjeta amarilla al jugador del Palma Futsal, Maico, tras la patada que el 9 isleño le pega a Armando cuando este se perfilaba para armar el tiro desde 8 metros. Y como si todo eso fuera poco, el castigo fue a más. Eloy Rojas volvió a ver puerta en el 25' para el 0-3. Desde ese momento lo intentó el Santiago Futsal con Alex Diz como portero-jugador. Durante más de 7 minutos, el control del esférico por parte de los locales fue total; moviendo el balón en área contraria y buscando el gol incesantemente. Pero, una tras otra, aparecía Nico Sarmiento. El meta argentino protagonizo una doble parada desde el suelo que frustraría definitivamente los ánimos blancos.

En el 33' anotó Diego Quintela el cuarto y en el 38' David Pazos el quinto. Paradysnski cerró la cuenta en los instantes finales con el 0-6 defintivo.

Sala de prensa

Santi Valladares analizó el encuentro tras su conclusión del que dijo “No merecíamos este resultado, pero era previsible porque se ha visto como los jugadores del Santiago Futsal no podían con las piernas. Esto no engaña a nadie. Tenemos que seguir trabajando, aprovechar el parón para descansar y tirar para adelanta para mantener la categoría”.

Ficha del partido

Santiago Futsal: Thiago Soares, Álex Velasco, Armando, Alex Diz y Antonio Diz -cinco inicial- Zequi, Santi, Catela, Alex Verdejo, Hugo Sánchez y Everton.

Palma Futsal: Nico Sarmiento, Diego Favero, Tomaz, Joselito y Paradynski -cinco inicial- Diego Quintela, Maico, David Pazos, Eloy Rojas, Eder y Diego Nunes.