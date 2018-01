Formentera aprueba sus presupuestos sin plus para los funcionarios

El pleno del Consell de Formentera ha rechazado, tal como se había anunciado, la introducción del plus de insularidad para los trabajadores de la institución en el presupuesto de de este ejercicio, como ha solicitado el PP y que suponía una partida de un millón de euros.

La propuesta ha sido rechazada por del equipo de gobierno, mientras que PSOE y Compromís se han abstenido. El conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, asegura que una reclamación de estas características no entra en los supuestos por los que se puede alegar en el presupuesto.

El conseller de Hacienda ha explicado que al final lo importante es que ha quedado aprobado de manera definitiva el presupuesto de este año y que asciende a casi 27 millones de euros. "Con lo que en los próximos días entrará en vigor" . Escandell no ha querido entrar en si estaba de acuerdo o no con el plus porque dice que "hoy no hemos venido a hablar de esto, sino de dos alegaciones presentadas, que según la recomendación de los servicios jurídicos no se han admitido".

El portavoz del PP, ha recordado que ese plus de insularidad ya fue aprobado por el pleno del Consell en lo que respecta a los trabajadores de la Comunidad Autónoma que trabajan en la isla, "pero los trabajadores del Consell, casi 300, quedaron excluidos"..Dice desde el PP que seguirán reclamándolo porque es una “reivindicación justa”.