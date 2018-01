El sindicato CSIF denuncia el desmantelamiento de la Escuela Taller de Jaén y la consiguiente preocupación de sus trabajadores. Desde el colectivo de funcionarios desvelan que el Ayuntamiento de Jaén está desmantelando la escuela taller y que, de hecho, no hay carga de trabajo. Afirman que los trabajadores no tienen 'planning' laboral "ni saben qué tareas van a realizar ni dónde van a ir hasta que no se incorporan ese mismo día a trabajar”.

Desde el sindicato se ofrecen al Ayuntamiento de Jaén "para dialogar y mantener la estabilidad con el fin de que todas las partes estén satisfechas con esta nueva situación laboral que supondría la desaparición de la escuela taller".

CSIF indica que las dependencias donde están las instalaciones de la Escuela Taller se están desmantelando y a los trabajadores no se les ha comunicado nada de forma oficial. En este sentido, declaran, al parecer, que serán utilizadas por Mantenimiento Urbano, si bien la comunicación por parte del Ayuntamiento es inadecuada.

Al respecto, ha indicado que este desmantelamiento provocará un cambio en el puesto de trabajo y, por lo tanto, de funciones y tareas, de ahí que el sindicato haya exigido una negociación de las nuevas condiciones laborales y de la reubicación de esos profesionales.