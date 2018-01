El Jaén FS vuelve a dar su mejor versión frente a ElPozo Murcia

El Jaén Paraíso Interior de fútbol sala tuvo la capacidad y el esfuerzo suficiente como para hacer olvidar el inesperado traspiés del pasado fin de semana en tierras gallegas al imponerse con rotundidad por 3-0, al ElPozo Murcia con goles de Burrito y dos de Mauricio.

Si todo se solventó en la segunda mitad, en la primera el juego fue bronco y deslucido debido a la intensidad y el excesivo respeto entre jugadores. Los locales fueron los creadores del juego mientras que los murcianos sólo defendían su marco llevando escasos contragolpes hasta la portería perfectamente guardada por el meta Didac. El control del partido siempre estudio del lado amarillo pero no llegaron los goles y el primer acto acabó como empezó el partido, o sea, sin moverse el marcador.

Segundo tiempo

La segunda parte empezó por los mismos derroteros que acabó la primera, es decir, con un claro dominador y no otro que el cuadro local. Los minutos pasaron y la intensidad subía y el gol no tardaría para el equipo que más lo busco. En apenas dos minutos el Jaén FS iba a solventar el partido. Primero Burrito, tras aprovechar un rechace en corto del portero murciano, y después Mauricio tras una jugada ensayada hacia no sólo el 2-0 sino también ponía la justicia en el marcador.

A falta de casi cinco minutos para la conclusión del partido, los murcianos pusieron en pista al portero-jugador con el riesgo que ese tipo de jugada conlleva, a veces solventa partidos y otras los hunde un poco más como fue el caso. Chino robó un balón en pleno ataque visitante que cedió a Mauricio que sin oposición haría el 3-0 definitivo y justo.

Victoria que deja un excelente sabor de boca de cara al parón de casi un mes debido a la disputa del Campeonato de Europa de selecciones nacionales que se jugará en Eslovenia y donde el seleccionador no ha convocado a ningún futbolista de los que entrena Dani Rodríguez.