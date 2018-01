El gobierno tiene que recortar 4 millones para aprobar el presupuesto de 2018

PSOE, Ganemos e Izquierda Unida avanzan en la elaboración de los presupuestos municipales de 2018. Este lunes se celebró un encuentro entre las tres formaciones para cuadrar las cuentas pero aún quedan por recortar cuatro millones de euros para ajustar las propuestas de Ganemos e IU.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, es optimista y apela a la responsabilidad de los otros dos partidos para aprobar las cuentas en los próximos días.

El gobierno municipal de Jerez va a tener que amarrar muy bien los presupuestos de 2018 con Izquierda Unida y Ganemos si quiere sacar adelante este importante documento para las inversiones de la ciudad y es que Ciudadanos se reafirma en que no apoyará esta vez los presupuestos del PSOE. El portavoz de la formación naranja Carlos Pérez en una entrevista en Radio Jerez afirma que el gobierno local no ha cumplido sus condiciones: mejorar la limpieza, aligerar las licencias y no subir impuestos a las empresas.